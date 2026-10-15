Yellowjackets, il trailer della quarta stagione della serie tv

È uscito il teaser trailer della quarta stagione della serie tv horror psicologica Yellowjackets, che uscirà il 20 novembre 2026 su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

La serie tv Yellowjackets racconta la storia di una squadra di calcio femminile di un liceo che resta bloccata nei boschi dopo un incidente aereo e “la loro discesa da una squadra complessa ma fiorente a clan selvaggi, seguendo al contempo le vite che hanno cercato di ricostruire quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt’altro che finito”. Adesso, dopo 19 mesi e una serie di morti brutali, le ragazze sono state messe in salvo e si stanno riadattando alla vita nel New Jersey. Come recita la sinossi ufficiale della quarta stagione, “mentre le sopravvissute si affrettano a seppellire i loro peccati prima dell'arrivo dei soccorsi e una vecchia fiamma ritorna in città con i suoi piani, si scopre che non tutti i ritorni a casa sono gioiosi, e questo sarà doloroso”.

Il cast della quarta stagione della serie tv Yellowjackets include le attrici già protagoniste degli episodi precedenti Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess e Hilary Swank. Le guest star comprendono June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill e molti altri.

La serie tv Yellowjackets è prodotta a livello esecutivo dagli showrunner e co-creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson. Anche Drew Comins di Creative Engine è produttore esecutivo insieme a Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Julia Bicknell. Lo show è prodotto per Showtime da Lionsgate Television.

“Onestamente, nessuno di noi è al sicuro. Davvero, sul serio. Nessuno di noi pensa: “Oh, andrà tutto bene, siamo a posto fino alla fine". Non lo so davvero. Potrebbero voler fare qualcosa di veramente sorprendente nella quarta stagione, e allora non avrei più un lavoro. Quindi ci stiamo tutti preparando al peggio perché non sappiamo davvero cosa succederà. Qualcuno ha sentito dire che portano le persone a fare brunch per dire loro che verranno uccise, cosa che non credo sia vera”, aveva dichiarato in un’intervista a The Hollywood Reporter nel 2025 l’attrice Melanie Lynskey, che interpreta il personaggio di Shauna. Aveva poi espresso la propria opinione su alcune scene della terza stagione della serie tv Yellowjackets: “È diventato tutto molto, molto folle. Alcune cose erano più assurde di quanto immaginassi. Sono rimasta piuttosto scioccata dal fatto di aver morso il braccio a un essere umano vivo. Inoltre, il modo in cui Shauna va avanti a testa bassa con il 50% delle informazioni è sempre molto interessante per me; quanto possa essere sicura di sé, e poi, quando scopre qualcos'altro, cambia completamente idea. Ma sì, la follia di quella scena con Hilary [Swank] è stata la cosa più sorprendente”.