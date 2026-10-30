Alfa, uscito nuovo singolo Eri solo da incontrare: testo e significato

La canzone è una dichiarazione d’amore che racconta la magia di certi incontri, quelli capaci di dare improvvisamente un senso anche a tutto ciò che li ha preceduti
Eri solo da incontrare è il nuovo brano di Alfa e rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico del cantautore che anticipa Tempo al Tempo, il nuovo album al quale il cantautore genovese sta lavorando. Presentata in anteprima live in occasione del concerto all’Arena di Verona, Eri solo da incontrare racconta di quegli incontri capaci di dare un senso anche alle attese, ai ritardi e alle strade percorse prima di arrivare l’uno all’altra. In un mondo che corre veloce, in cui tutto sembra dover accadere immediatamente, il brano riscopre il valore dell’attesa e l’idea che le cose più importanti abbiano bisogno del loro tempo. Quello tra i due protagonisti può essere chiamato caso, coincidenza o destino: ciò che conta è la sensazione che tutte le esperienze vissute prima, le andate e i ritorni, i giorni folli e le notti insonni, siano state in qualche modo parte del viaggio necessario per arrivare a quell’incontro. Eri solo da incontrare è una dichiarazione d’amore che racconta la magia di certi incontri, quelli capaci di dare improvvisamente un senso anche a tutto ciò che li ha preceduti. È l’idea che alcune persone entrino nella nostra vita non per colmare un vuoto lasciato da qualcosa che abbiamo perduto, ma per dare forma a qualcosa che, senza saperlo, stavamo aspettando da sempre. Come se ogni esperienza, ogni strada percorsa, ogni scelta e persino ogni errore avessero contribuito a condurci proprio verso quell’incontro. Non la nostalgia di qualcuno che mancava, ma la scoperta di qualcuno che doveva ancora arrivare. Un amore che trasforma l’attesa in significato e ci fa comprendere come, a volte, non sia questione di cercare, ma semplicemente di incontrarsi al momento giusto.
ERI SOLO DA INCONTRARE, IL TESTO
Menomale che il mio treno non era puntuale
Come quelli che prendi in Giappone
E un ritardo ci ha fatti trovare alla stessa stazione
In un mondo che si odia, si invidia e si annoia
Amarsi è un concetto passato di moda
Ma lo sai?
Ma lo sai che c'è?
Che valeva la pena aspettare
Per una come te
Te che eri solo da incontrare
Nei giorni più folli, nelle notti più insonni
Nei treni d'estate, le andate, i ritorni
Eri solo da incontrare, tu-uh-uh
Eri solo da incontrare
Perché forsе noi eravamo un incrocio necessario
Duе lancette a mezzogiorno
Un parallelo, un meridiano
E puoi chiamarla coincidenza oppure segno del destino
Ma sembrava che la vita fosse già pronta al tuo arrivo
E in un mondo che corre, che viaggia ai trecento
Le cose più belle richiedono tempo
Ma lo sai?
Lo sai
Ma lo sai che c'è?
Che valeva la pena aspettare
Per una come te
Te che eri solo da incontrare
Nei giorni più folli, nelle notti più insonni
Nei treni d'estate, le andate, i ritorni
Eri solo da incontrare, tu-uh-uh
Eri solo da incontrare
Se ci pensi il nostro amore assomiglia ad una canzone
E quando credi che finisce
Invece ti stupisce
Ma lo sai che c'è?
Che valeva la pena aspettare
Per una come te
Te che eri solo da incontrare
Nei giorni più folli, nelle notti più insonni
Nei treni d'estate, le andate e i ritorni
Nel bene e nel male, tu eri solo da incontrare
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