Alfa, uscito nuovo singolo Eri solo da incontrare: testo e significato

Eri solo da incontrare è il nuovo brano di Alfa e rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico del cantautore che anticipa Tempo al Tempo, il nuovo album al quale il cantautore genovese sta lavorando. Presentata in anteprima live in occasione del concerto all’Arena di Verona, Eri solo da incontrare racconta di quegli incontri capaci di dare un senso anche alle attese, ai ritardi e alle strade percorse prima di arrivare l’uno all’altra. In un mondo che corre veloce, in cui tutto sembra dover accadere immediatamente, il brano riscopre il valore dell’attesa e l’idea che le cose più importanti abbiano bisogno del loro tempo. Quello tra i due protagonisti può essere chiamato caso, coincidenza o destino: ciò che conta è la sensazione che tutte le esperienze vissute prima, le andate e i ritorni, i giorni folli e le notti insonni, siano state in qualche modo parte del viaggio necessario per arrivare a quell’incontro. Eri solo da incontrare è una dichiarazione d’amore che racconta la magia di certi incontri, quelli capaci di dare improvvisamente un senso anche a tutto ciò che li ha preceduti. È l’idea che alcune persone entrino nella nostra vita non per colmare un vuoto lasciato da qualcosa che abbiamo perduto, ma per dare forma a qualcosa che, senza saperlo, stavamo aspettando da sempre. Come se ogni esperienza, ogni strada percorsa, ogni scelta e persino ogni errore avessero contribuito a condurci proprio verso quell’incontro. Non la nostalgia di qualcuno che mancava, ma la scoperta di qualcuno che doveva ancora arrivare. Un amore che trasforma l’attesa in significato e ci fa comprendere come, a volte, non sia questione di cercare, ma semplicemente di incontrarsi al momento giusto.