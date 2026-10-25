Alfa al Forum, quando i sogni fanno un rumore "bellissimissimo"

Al Forum di Assago, Alfa chiude la tournée nei palazzetti con una festa di musica, amore, sogni, condivisione. Tra ospiti a sorpresa, omaggi al cantautorato genovese e momenti di grande emozione, si chiude un capitolo e si apre la strada al prossimo "Tempo al Tempo Tour"
Una grande festa, un inno all'amore gridato con delicatezza. Si è chiusa così la tournée di Alfa nei palazzetti, con l’ultima data al Forum di Assago a Milano. Un concerto dove la musica diventa un abbraccio collettivo, dove palco e platea smettono di essere spazi distinti e finiscono per intrecciarsi in un'unica grande voce. Con Alfa si canta, si balla, si vive. E, soprattutto, si condivide.
L'ultima data del tour dedicato all'album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, iniziato nel 2025 proprio all'Assago, è un cerchio che si chiude. Una celebrazione della musica in tutte le sue forme: dal tributo al cantautorato genovese agli assoli della band, protagonista anche di momenti di condivisione accompagnati da fotografie d'infanzia proiettate sugli schermi. Non mancano poi le sorprese, con tre ospiti speciali sul palco: Gigi D'Alessio, Sangiovanni e Kekko dei Modà, per una festa che intreccia generazioni, storie e sensibilità musicali diverse. Un finale che sa di gratitudine e di nuovi inizi, con l'annuncio del prossimo Tempo al Tempo Tour, in partenza il 27 novembre 2027 a Bari.
Fin dalle prime note, il Forum si trasforma in un'unica immensa voce. A dare il via alla serata è un'introduzione affidata agli archi, che accompagna l'attesa del pubblico in un'atmosfera che ricorda l'inizio di una grande festa irlandese. Poi arriva Ma so che era innamorato e il Forum esplode. “Non so chi ha creato 'sto pubblico ma so che era innamorato”, scherza Alfa intonando il ritornello.
Con Come il sole la festa entra subito nel vivo: si balla, si canta e l'energia attraversa tutto il palazzetto. Le cose in comune aggiunge un assolo di sax, mentre Alfa si lascia andare alla danza. È il quinto Forum di Assago sold out per il cantautore genovese, ma questa volta l'atmosfera ha un sapore particolare. “È l'ultimo concerto di questo disco che mi ha cambiato la vita, sono emozionato e un po' triste”, racconta. “Ma la cosa bella è che i prossimi concerti avranno un nuovo disco”, aggiunge.
Con Testa tra le nuvole pt. 1, migliaia di torce accendono il Forum, mentre in Nei tuoi occhi cosa c'è entra in scena un assolo di chitarra elettrica.
Uno dei primi momenti speciali della serata arriva con Genova e Napoli, quando sul palco compare a sorpresa Gigi D'Alessio, che si esibisce per la prima volta live con l'artista. “Ti auguro tutto il bene di questo mondo”, dice ad Alfa.
Dopo Wanderlust!, è il turno di Testa tra le nuvole pt. 2. “Pronti a saltare? Arriviamo fino alle nuvole”, invita il cantante. Il pubblico del parterre si abbassa e, al momento giusto, esplode in un salto collettivo.
È il momento anche di rendere omaggio alla band. “Ho voluto metterli alla prova”, racconta l'artista, prima di coinvolgerli in un'esibizione corale: quattro musicisti si raccolgono intorno a lui suonando insieme una sola chitarra.
Dopo Sul più bello, è tempo di un'altra sorpresa. Sangiovanni sale sul palco per cantare insieme ad Alfa il loro nuovo singolo in collaborazione, Da domani, in uscita il prossimo 13 novembre. “Se sono qui oggi è anche merito suo", dice il cantante prima di salutare il pubblico.
La scaletta riprende con Frida e Anna. Poi, un assolo di chitarra acustica introduce Vai! che al Forum diventa la colonna sonora di una festa nella festa, tra coriandoli, balli e assoli di tromba, batteria, archi, tastiera, contrabbasso.
Alfa scende tra il pubblico e raggiunge la tribuna, accompagnato soltanto dalla sua chitarra. Durante Dove sei, Sofia e Metti a posto, canta in mezzo agli spettatori, annullando ogni distanza con il suo pubblico. Il ritorno sul palco avviene sulle note di Vabbè ciao mentre le immagini lo mostrano nel backstage del Forum. “Ho sempre avuto fretta di crescere, di fare tutto in fretta, ma con questo disco ho deciso di godermela”, dice annunciando il titolo del prossimo disco, Tempo al tempo.
Tra le novità che anticipano il prossimo capitolo musicale c'è Eri solo da incontrare, presentato per la prima volta il 23 settembre all'Arena di Verona. Alfa invita sul palco una coppia di innamorati e, al termine della canzone, la musica lascia spazio a una sorpresa: la proposta di matrimonio.
Con Bellissimissima torna l'energia, accompagnata da un assolo di tromba e da un omaggio a Jovanotti sulle note di Bella. Il repertorio prosegue con la canzone scritta in collaborazione con il cantautore toscano, Buon vento.
Il capitolo delle collaborazioni si arricchisce con l'arrivo della banda, che accompagna A me mi piace e You Make Me So Happy. Poi Alfa introduce un altro omaggio, questa volta ai Modà: “Questa canzone avrei tanto voluto scriverla io”. E inizia a intonare Come un pittore, prima di accogliere Kekko sul palco, dando vita a un incontro a sorpresa che accende l'entusiasmo del Forum.
Alfa dedica poi uno spazio a Genova, una città che “è rimasta in silenzio a lungo, ma dalla quale stanno emergendo diversi artisti quasi contemporaneamente”, racconta. “Date una chance a Genova se non ci siete mai stati”, aggiunge. Il pensiero si allarga a Gino Paoli, “uno dei giganti del cantautorato”, e poi l'interpretazione di Sapore di sale.
Sulle note de Il filo rosso, l’ultimo ritornello diventa un coro collettivo che invade il Forum: Alfa si lascia travolgere dall’emozione, mentre migliaia di voci cantano al suo posto. Seguono poi Ci sarò e Cinque minuti. Ma il concerto non è ancora finito. Dopo una breve interruzione, per soccorrere una persona colta da un malore tra il pubblico, si prosegue con Sogna, ragazzo, sogna. Durante il brano scorrono le fotografie d'infanzia dei musicisti della band, alle prese con i loro strumenti.
“Si chiude un'era e se ne apre un'altra”, annuncia Alfa, prima di introdurre quella che chiama “per sempre l'ultima canzone”: Cin Cin. “Andatevi a prendere quello che meritate e quello che vi spetta, spero che questa storia possa ispirarvi”, dice.
L'outro accompagna la fine dello spettacolo, ma non cancella le emozioni vissute, le voci unite in un unico grande coro e le parole di un artista che, dopo aver raccontato la fretta di crescere, sembra aver imparato a godersi il tempo. Il quinto Forum sold out segna così la conclusione di un capitolo importante, ma anche l'inizio di qualcosa di nuovo. E mentre le luci si spengono, resta tutto ciò che la musica ha saputo accendere: la gioia condivisa e la fiducia nel futuro che l'artista affida al suo pubblico, come un invito a continuare a credere nelle cose che devono ancora accadere.
“Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, ripete Alfa. E questa sera l’amore l’abbiamo sentito tutto. Dall’inizio alla fine.