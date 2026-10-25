Alfa al Forum, quando i sogni fanno un rumore "bellissimissimo"

L'ultima data del tour dedicato all'album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, iniziato nel 2025 proprio all'Assago, è un cerchio che si chiude. Una celebrazione della musica in tutte le sue forme: dal tributo al cantautorato genovese agli assoli della band, protagonista anche di momenti di condivisione accompagnati da fotografie d'infanzia proiettate sugli schermi. Non mancano poi le sorprese, con tre ospiti speciali sul palco: Gigi D'Alessio, Sangiovanni e Kekko dei Modà, per una festa che intreccia generazioni, storie e sensibilità musicali diverse. Un finale che sa di gratitudine e di nuovi inizi, con l'annuncio del prossimo Tempo al Tempo Tour, in partenza il 27 novembre 2027 a Bari.

Una grande festa, un inno all'amore gridato con delicatezza. Si è chiusa così la tournée di Alfa nei palazzetti, con l’ultima data al Forum di Assago a Milano. Un concerto dove la musica diventa un abbraccio collettivo, dove palco e platea smettono di essere spazi distinti e finiscono per intrecciarsi in un'unica grande voce. Con Alfa si canta, si balla, si vive. E, soprattutto, si condivide.

Fin dalle prime note, il Forum si trasforma in un'unica immensa voce. A dare il via alla serata è un'introduzione affidata agli archi, che accompagna l'attesa del pubblico in un'atmosfera che ricorda l'inizio di una grande festa irlandese. Poi arriva Ma so che era innamorato e il Forum esplode. “Non so chi ha creato 'sto pubblico ma so che era innamorato”, scherza Alfa intonando il ritornello.

Con Come il sole la festa entra subito nel vivo: si balla, si canta e l'energia attraversa tutto il palazzetto. Le cose in comune aggiunge un assolo di sax, mentre Alfa si lascia andare alla danza. È il quinto Forum di Assago sold out per il cantautore genovese, ma questa volta l'atmosfera ha un sapore particolare. “È l'ultimo concerto di questo disco che mi ha cambiato la vita, sono emozionato e un po' triste”, racconta. “Ma la cosa bella è che i prossimi concerti avranno un nuovo disco”, aggiunge.

Con Testa tra le nuvole pt. 1, migliaia di torce accendono il Forum, mentre in Nei tuoi occhi cosa c'è entra in scena un assolo di chitarra elettrica.

Uno dei primi momenti speciali della serata arriva con Genova e Napoli, quando sul palco compare a sorpresa Gigi D'Alessio, che si esibisce per la prima volta live con l'artista. “Ti auguro tutto il bene di questo mondo”, dice ad Alfa.

Dopo Wanderlust!, è il turno di Testa tra le nuvole pt. 2. “Pronti a saltare? Arriviamo fino alle nuvole”, invita il cantante. Il pubblico del parterre si abbassa e, al momento giusto, esplode in un salto collettivo.