Pooh, la possibile scaletta del concerto a Bari

POOH, LA POSSIBILE SCALETTA

Il 27 e il 28 ottobre i Pooh si sono esibiti al Palasele di Eboli. Dopo gli spettacoli, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci sono luoghi in cui torniamo sempre con una gioia particolare. Luoghi in cui, ancora prima di salire sul palco, sappiamo già che ci sentiremo a casa. Eboli è uno di questi”. La formazione ha aggiunto: “Dopo sessant'anni di musica, pensare di riuscire ancora a vivere emozioni così forti è qualcosa di difficile da spiegare. Guardarvi negli occhi, sentirvi cantare ogni parola delle nostre canzoni, vedere generazioni diverse abbracciarsi sulle stesse note ci ricorda ogni sera quanto sia straordinaria la storia che abbiamo costruito insieme. Perché questi sessant'anni non sono soltanto nostri. Sono anche vostri. Sono di chi c'era all'inizio, di chi è arrivato strada facendo e di chi continua a scoprire oggi la nostra musica”.

Venerdì 30 e sabato 31 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saliranno sul palco del Palaflorio di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica