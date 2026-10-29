Pooh, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo aver concluso gli appuntamenti live previsti in Italia, il 20 novembre i Pooh daranno il via a una serie di concerti in programma tra Stati Uniti d’America e Canada
Il 30 e il 31 ottobre i Pooh (FOTO) saranno in concerto al Palaflorio di Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi appuntamenti live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
POOH, LA POSSIBILE SCALETTA
Il 27 e il 28 ottobre i Pooh si sono esibiti al Palasele di Eboli. Dopo gli spettacoli, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Ci sono luoghi in cui torniamo sempre con una gioia particolare. Luoghi in cui, ancora prima di salire sul palco, sappiamo già che ci sentiremo a casa. Eboli è uno di questi”. La formazione ha aggiunto: “Dopo sessant'anni di musica, pensare di riuscire ancora a vivere emozioni così forti è qualcosa di difficile da spiegare. Guardarvi negli occhi, sentirvi cantare ogni parola delle nostre canzoni, vedere generazioni diverse abbracciarsi sulle stesse note ci ricorda ogni sera quanto sia straordinaria la storia che abbiamo costruito insieme. Perché questi sessant'anni non sono soltanto nostri. Sono anche vostri. Sono di chi c'era all'inizio, di chi è arrivato strada facendo e di chi continua a scoprire oggi la nostra musica”.
Venerdì 30 e sabato 31 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saliranno sul palco del Palaflorio di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo aver concluso gli appuntamenti live previsti in Italia, il 20 novembre i Pooh daranno il via a una serie di concerti in programma tra Stati Uniti d’America e Canada. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 20 novembre — Boston, Berklee Performance Center
- 21 novembre — Atlantic City, Hard Rock Casino
- 22 novembre — Chicago, Des Plaines Theatre
- 25 novembre — Vancouver, The Centre for Performing Arts
- 27 novembre — Montreal, Rialto Theatre
- 29 novembre — Toronto, Casino Rama
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