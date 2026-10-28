Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Niall Horan a Milano, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, giovedì 29 ottobre Niall Horan sarà protagonista di un altro concerto in Italia con lo show in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo essersi esibito a Barcellona, mercoledì 28 ottobre Niall Horan porterà la sua musica al pubblico di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

niall horan, la possibile scaletta

A settembre Niall Horan ha alzato il sipario sul Dinner Party Live On Tour dal palco di Birmingham. Dopo una serie di appuntamenti in giro per l’Europa, mercoledì 28 ottobre l’artista sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo disco Dinner Party, pubblicato nel giugno di quest’anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 16 ottobre ad Amsterdam:

  • Tastes So Good
  • Heartbreak Weather
  • Pretty
  • Black and White
  • This Town
  • Dinner Party
  • Boys Are Fun
  • Monochromatic
  • End of an Era
  • Flicker
  • Die If I Don’t
  • Still
  • Too Much to Ask
  • Must Be Love
  • On My Own
  • Nice to Meet Ya
  • Small Talk
  • Flowers
  • If You Leave Me
  • Steal My Girl
  • Save My Life
  • Slow Hands
  • Heaven

Approfondimento

Niall Horan: "Dinner Party racconta chi sono. E c'è un brano per Liam"

Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, giovedì 29 ottobre il cantautore sarà protagonista di un altro concerto in Italia con lo show in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Niall Horan è tra gli artisti più noti della scena pop internazionale. Nel 2010 l’artista si è affermato come membro della boy band One Direction con Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson. Nel corso degli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi, tra gli album ricordiamo Take Me Home e Midnight Memories. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Live While We're Young, Best Song Ever, Story of My Life e Night Changes. Nel 2016 Niall Horan ha pubblicato il suo primo singolo solista This Town, estratto dall’album Flicker. Ricordiamo anche i lavori Heartbreak Weather e The Show.

Approfondimento

Niall Horan, è uscito il video della nuova canzone Heaven
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/16
Musica

I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO

Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Signora Volpe 3, Elena Di Cioccio: "La mia Barzini non ha il pigiama"

Paolo Nizza

Matthew Perry, 3 anni fa la morte del Chandler di Friends

Serie TV

L'attore, scomparso il 28 ottobre 2023 all'età di 54 anni a causa degli effetti acuti della...

29 foto

Lucio Corsi: "Senza fantasia i fogli bianchi non colorano la vita"

Fabrizio Basso

Fast&Furious, le curiosità sul primo capitolo che compie 25 anni

Cinema

A 25 anni dal debutto, torna nelle sale il primo capitolo di Fast & Furious, la saga d’azione...

Fast and Furious

Ultimo, il concerto da record a Tor Vergata diventa un album live

Musica

Uscirà il prossimo 13 novembre, per Ultimo Records, sulle piattaforme digitali e in formato...

Spettacolo: Per te