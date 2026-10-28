A settembre Niall Horan ha alzato il sipario sul Dinner Party Live On Tour dal palco di Birmingham. Dopo una serie di appuntamenti in giro per l’Europa, mercoledì 28 ottobre l’artista sarà in concerto all’ Unipol Forum , questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 . Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo disco Dinner Party, pubblicato nel giugno di quest’anno e arrivato al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte il 16 ottobre ad Amsterdam:

Dopo lo spettacolo all’Unipol Forum di Assago, giovedì 29 ottobre il cantautore sarà protagonista di un altro concerto in Italia con lo show in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Niall Horan è tra gli artisti più noti della scena pop internazionale. Nel 2010 l’artista si è affermato come membro della boy band One Direction con Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson. Nel corso degli anni il gruppo ha collezionato numerosi successi, tra gli album ricordiamo Take Me Home e Midnight Memories. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Live While We're Young, Best Song Ever, Story of My Life e Night Changes. Nel 2016 Niall Horan ha pubblicato il suo primo singolo solista This Town, estratto dall’album Flicker. Ricordiamo anche i lavori Heartbreak Weather e The Show.