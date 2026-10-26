Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Eboli

Dopo i concerti al Palasele di Eboli, venerdì 30 e sabato 31 ottobre i Pooh concluderanno la tournée con gli appuntamenti live in programma al Palaflorio di Bari. Successivamente, la formazione partirà per gli Stati Uniti d’America e il Canada
Il 27 e il 28 ottobre i Pooh (FOTO) saranno protagonisti di un doppio appuntamento a Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i POOH a eboli, LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI
Sabato 24 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli hanno conquistato l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo lo show, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 68.000 follower: “Sessant’anni di musica, di incontri, di sogni e di strada fatta insieme. E ci è sembrato giusto celebrarli proprio qui, nella città dove i Pooh sono nati. Avere tanti amici e artisti sul palco con noi è stato emozionante. Ma lo è stato altrettanto guardare il pubblico, sentire le vostre voci e vedere ancora una volta tutto quello che la nostra musica riesce a scatenare: ricordi, abbracci, emozioni che attraversano generazioni. Ieri sera, per qualche ora, la nostra storia è diventata la storia di tutti. E questo è il regalo più grande che potessimo ricevere”.
Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre i Pooh riprenderanno il tour con i concerti in scena al Palasele di Eboli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo i concerti a Eboli, venerdì 30 e sabato 31 ottobre i Pooh concluderanno la tournée con gli appuntamenti live in scena al Palaflorio di Bari. Successivamente, la formazione partirà per gli Stati Uniti d’America e il Canada. Questi tutti i prossimi concerti in programma:
- 30 ottobre, Bari - Palaflorio
- 31 ottobre, Bari - Palaflorio
- 20 novembre — Boston, Berklee Performance Center
- 21 novembre — Atlantic City, Hard Rock Casino
- 22 novembre — Chicago, Des Plaines Theatre
- 25 novembre — Vancouver, The Centre for Performing Arts
- 27 novembre — Montreal, Rialto Theatre
- 29 novembre — Toronto, Casino Rama
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