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Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Eboli

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo i concerti al Palasele di Eboli, venerdì 30 e sabato 31 ottobre i Pooh concluderanno la tournée con gli appuntamenti live in programma al Palaflorio di Bari. Successivamente, la formazione partirà per gli Stati Uniti d’America e il Canada

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Il 27 e il 28 ottobre i Pooh (FOTO) saranno protagonisti di un doppio appuntamento a Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i POOH a eboli, LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI

Sabato 24 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli hanno conquistato l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo lo show, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 68.000 follower: “Sessant’anni di musica, di incontri, di sogni e di strada fatta insieme. E ci è sembrato giusto celebrarli proprio qui, nella città dove i Pooh sono nati. Avere tanti amici e artisti sul palco con noi è stato emozionante. Ma lo è stato altrettanto guardare il pubblico, sentire le vostre voci e vedere ancora una volta tutto quello che la nostra musica riesce a scatenare: ricordi, abbracci, emozioni che attraversano generazioni. Ieri sera, per qualche ora, la nostra storia è diventata la storia di tutti. E questo è il regalo più grande che potessimo ricevere”.

 

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre i Pooh riprenderanno il tour con i concerti in scena al Palasele di Eboli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:

  • Viaggi
  • Banda nel vento
  • Quello che non sai
  • Vieni fuori
  • Quando una lei va via
  • Nascerò con te
  • Buona fortuna
  • Lettera da Berlino est
  • Io e te per altri giorni
  • Canterò per te
  • Amici per sempre
  • Il cielo è blu sopra le nuvole
  • L’altra donna
  • Stare senza di te
  • Non lasciarmi mai più
  • La mia donna
  • Oceano
  • L’aquila e il falco
  • Parsifal
  • Santa Lucia
  • Tu dov’eri
  • Domani
  • Io ti aspetterò
  • In diretta nel vento
  • 50 primavere
  • Notte a sorpresa
  • Cercando di te
  • In silenzio
  • Pierre
  • Uomini soli
  • Giorni infiniti
  • Se c’è un posto nel tuo cuore
  • Che vuoi che sia
  • La donna del mio amico
  • Dove sto domani
  • Ci penserò domani
  • Piccola Katy
  • Tanta voglia di lei
  • Dammi solo un minuto
  • Non siamo in pericolo
  • Noi due nel mondo e nell’anima
  • Stai con me
  • Io sono vivo
  • Pensiero
  • Chi fermerà la musica

 

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Dopo i concerti a Eboli, venerdì 30 e sabato 31 ottobre i Pooh concluderanno la tournée con gli appuntamenti live in scena al Palaflorio di Bari. Successivamente, la formazione partirà per gli Stati Uniti d’America e il Canada. Questi tutti i prossimi concerti in programma:

  • 30 ottobre, Bari - Palaflorio
  • 31 ottobre, Bari - Palaflorio
  • 20 novembre — Boston, Berklee Performance Center
  • 21 novembre — Atlantic City, Hard Rock Casino
  • 22 novembre — Chicago, Des Plaines Theatre
  • 25 novembre — Vancouver, The Centre for Performing Arts
  • 27 novembre — Montreal, Rialto Theatre
  • 29 novembre — Toronto, Casino Rama

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