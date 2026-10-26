Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Eboli

i POOH a eboli, LA POSSIBILE SCALETTA DEI CONCERTI

Sabato 24 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli hanno conquistato l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo lo show, il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 68.000 follower: “Sessant’anni di musica, di incontri, di sogni e di strada fatta insieme. E ci è sembrato giusto celebrarli proprio qui, nella città dove i Pooh sono nati. Avere tanti amici e artisti sul palco con noi è stato emozionante. Ma lo è stato altrettanto guardare il pubblico, sentire le vostre voci e vedere ancora una volta tutto quello che la nostra musica riesce a scatenare: ricordi, abbracci, emozioni che attraversano generazioni. Ieri sera, per qualche ora, la nostra storia è diventata la storia di tutti. E questo è il regalo più grande che potessimo ricevere”.

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre i Pooh riprenderanno il tour con i concerti in scena al Palasele di Eboli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Come ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica