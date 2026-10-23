Mr. Rain, la possibile scaletta del concerto a Firenze

L'artista gardesano porterà la sua musica nel capoluogo toscano il 26 ottobre. Il suo tour teatrale proseguirà poi a Padova, il 29, mentre il 5 dicembre sarà a Bologna
Dopo una lunga assenza dal palco, durante la quale ha lavorato al suo nuovo progetto artistico, Mr Rain, all'anagrafe Mattia Balardi (che il prossimo 19 novembre festeggerà i suoi 35 anni) è tornato a esibirsi dal vivo e per la prima volta ha optato per l’atmosfera intima dei teatri. L’artista, che dopo la stagione milanese è tornato a vivere sulle rive del suo Lago di Garda, sta girando l'Italia con una serie di concerti che non sono solo un assaggio del suo nuovo viaggio musicale e poetico bensì anche una occasione per rileggere i brani del suo passato. Il prossimo 26 ottobre il Mr Rain nei Teatri 2026 farà tappa al Teatro Verdi di Firenze. Il pubblico assisterà a uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro emozioni e parole, liberando così la sua anima artistica più profonda ed essenziale. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound.
LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI FIRENZE
- Ricominciare da me
- La fine del mondo
- Meteoriti
- Nero
- Due altalene
- Pericolosa
- Carillon
- I grandi non piangono mai
- Effetto Michelangelo
- Ipernova
- Non fa per me
- Fiori di Chernobyl
- Un milione di notti
- Figli della notte
- Aria
- Lunedì nero
- Fuori luogo
- Casa in fiamme
- 9.3
- L’ultima volta
- Sempre un po’ di te
- Supereroi
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Naufraghi ed Eroi di Gloria Tricamo è il miglior singolo di settembre: il brano riflette sul rapporto tra realtà e rappresentazione in un tempo sempre più dominato dall’apparenza. Menzione speciale per Danxgerous, Camilla Magli, Trilussa e Caffa. Tolta la cantautrice di Civitavecchia tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO