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Mr. Rain, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

L'artista gardesano porterà la sua musica nel capoluogo toscano il 26 ottobre. Il suo tour teatrale proseguirà poi a Padova, il 29, mentre il 5 dicembre sarà a Bologna

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Dopo una lunga assenza dal palco, durante la quale ha lavorato al suo nuovo progetto artistico, Mr Rain, all'anagrafe Mattia Balardi (che il prossimo 19 novembre festeggerà i suoi 35 anni) è tornato a esibirsi dal vivo e per la prima volta ha optato per l’atmosfera intima dei teatri. L’artista, che dopo la stagione milanese è tornato a vivere sulle rive del suo Lago di Garda, sta girando l'Italia con una serie di concerti che non sono solo un assaggio del suo nuovo viaggio musicale e poetico bensì anche una occasione per rileggere i brani del suo passato. Il prossimo 26 ottobre il Mr Rain nei Teatri 2026 farà tappa al Teatro Verdi di Firenze. Il pubblico assisterà a uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro emozioni e parole, liberando così la sua anima artistica più profonda ed essenziale. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO DI FIRENZE

  1. Ricominciare da me
  2. La fine del mondo
  3. Meteoriti
  4. Nero
  5. Due altalene
  6. Pericolosa
  7. Carillon
  8. I grandi non piangono mai
  9. Effetto Michelangelo
  10. Ipernova
  11. Non fa per me
  12. Fiori di Chernobyl
  13. Un milione di notti
  14. Figli della notte
  15. Aria
  16. Lunedì nero
  17. Fuori luogo
  18. Casa in fiamme
  19. 9.3
  20. L’ultima volta
  21. Sempre un po’ di te
  22. Supereroi

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