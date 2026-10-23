Mr. Rain, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Dopo una lunga assenza dal palco, durante la quale ha lavorato al suo nuovo progetto artistico, Mr Rain, all'anagrafe Mattia Balardi (che il prossimo 19 novembre festeggerà i suoi 35 anni) è tornato a esibirsi dal vivo e per la prima volta ha optato per l’atmosfera intima dei teatri. L’artista, che dopo la stagione milanese è tornato a vivere sulle rive del suo Lago di Garda, sta girando l'Italia con una serie di concerti che non sono solo un assaggio del suo nuovo viaggio musicale e poetico bensì anche una occasione per rileggere i brani del suo passato. Il prossimo 26 ottobre il Mr Rain nei Teatri 2026 farà tappa al Teatro Verdi di Firenze. Il pubblico assisterà a uno spettacolo inedito, capace di mettere al centro emozioni e parole, liberando così la sua anima artistica più profonda ed essenziale. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound.