Un pomeriggio di pioggia in California, un pianoforte e la voglia di lasciarsi trasportare dalla musica. Anthony Hopkins ha condiviso su Instagram un video in cui si concede una parentesi musicale nella tranquillità della propria casa, mostrando ancora una volta una passione che accompagna da sempre la sua vita, ben oltre la carriera cinematografica. "Suono il pianoforte come se nessuno mi stesse ascoltando (o almeno così credevo)", ha scritto l'attore premio Oscar nella didascalia del filmato, accompagnando le immagini con un commento ironico. Una scena quotidiana e spontanea, ambientata durante quella che ha definito "una bellissima giornata di pioggia nel sud della California".

La musica, il primo amore dell'attore premio Oscar

Il pianoforte rappresenta per Hopkins una passione di lunga data, tanto da averlo definito in più occasioni il suo primo vero amore. Prima di diventare uno dei volti più celebri del cinema internazionale, l'attore gallese aveva infatti coltivato un forte interesse per la musica, studiando anche pianoforte e composizione. Nel corso degli anni non ha mai abbandonato questo legame, continuando a condividere con i fan momenti delle sue esecuzioni e composizioni. Il nuovo video si inserisce proprio in questa dimensione più personale: lontano dai set e dai ruoli che lo hanno reso celebre, Hopkins si mostra semplicemente davanti alla tastiera, seguendo il piacere di suonare senza preoccuparsi del pubblico. Un modo per raccontare un lato meno conosciuto della sua personalità e ricordare che, accanto alla recitazione, la musica continua ad avere un posto speciale nella sua vita.