Anthony Hopkins debutta come compositore con l'album Life Is a Dream

Dopo aver conquistato il grande schermo, una leggenda del cinema svela un lato meno conosciuto della propria creatività. A fine agosto arriverà il primo album interamente dedicato alle sue composizioni originali, un progetto che trasforma una passione coltivata per tutta la vita in un debutto discografico
Dopo aver conquistato il cinema con una carriera leggendaria, Anthony Hopkins torna a sorprendere il pubblico esplorando il mondo della musica. L'attore britannico pubblicherà il 21 agosto Life Is a Dream, il suo primo album interamente dedicato alle composizioni originali, realizzato con la prestigiosa Philharmonia Orchestra diretta da Gustavo Dudamel e pubblicato dall'etichetta Decca Classics. Ad anticipare il progetto è il singolo Bracken Road, tratto dalla suite 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra, un brano che rievoca i ricordi dell'infanzia trascorsa nel Galles meridionale. Attraverso melodie evocative, Hopkins racconta i paesaggi, le strade e le emozioni dei suoi primi anni, trasformando la memoria personale in un racconto musicale dal forte valore emotivo.
Una passione coltivata per tutta la vita
La musica accompagna Anthony Hopkins fin dall'infanzia. Ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva appena quattro anni e, già da adolescente, componeva musiche per produzioni teatrali locali, sviluppando una vocazione che ha sempre convissuto con quella di attore. "La musica è stato il mio primo sogno", ha raccontato, spiegando di aver continuato a scrivere per oltre sessant'anni, spesso lontano dai riflettori. Life Is a Dream raccoglie brani composti in epoche diverse della sua vita, alcuni ispirati alle radici gallesi, altri al cinema o dedicati alle persone più care, come la moglie e una nipote. Pur senza una formazione accademica da compositore, Hopkins ha già ottenuto riconoscimenti nel panorama musicale e, grazie alla collaborazione con Gustavo Dudamel e alla Philharmonia Orchestra, vede finalmente prendere forma un progetto che rivela al pubblico un lato finora poco conosciuto della sua creatività
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