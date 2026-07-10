Anthony Hopkins debutta come compositore con l'album Life Is a Dream

Una passione coltivata per tutta la vita

La musica accompagna Anthony Hopkins fin dall'infanzia. Ha iniziato a studiare pianoforte quando aveva appena quattro anni e, già da adolescente, componeva musiche per produzioni teatrali locali, sviluppando una vocazione che ha sempre convissuto con quella di attore. "La musica è stato il mio primo sogno", ha raccontato, spiegando di aver continuato a scrivere per oltre sessant'anni, spesso lontano dai riflettori. Life Is a Dream raccoglie brani composti in epoche diverse della sua vita, alcuni ispirati alle radici gallesi, altri al cinema o dedicati alle persone più care, come la moglie e una nipote. Pur senza una formazione accademica da compositore, Hopkins ha già ottenuto riconoscimenti nel panorama musicale e, grazie alla collaborazione con Gustavo Dudamel e alla Philharmonia Orchestra, vede finalmente prendere forma un progetto che rivela al pubblico un lato finora poco conosciuto della sua creatività