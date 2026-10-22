Pooh, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo lo spettacolo a Bologna, i Pooh ripartiranno in tour con il doppio appuntamento in programma al Palasele di Eboli. Chiusura prevista il 30 e il 31 ottobre al Palaflorio di Bari
Sabato 24 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saranno in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
pooh a bologna, la possibile scaletta
Domenica 18 e lunedì 19 ottobre i Pooh si sono esibiti all’Unipol Forum di Assago. Dopo i due concerti, il gruppo ha raccontato su Instagram: “Sono state due serate bellissime, vissute insieme a tanti amici che sono venuti a trovarci e a migliaia di cuori pronti a emozionarsi e a vibrare con noi, attraverso la nostra musica. Milano, per noi Pooh, è sempre stata come una mamma: ci ha accolti, ci ha visti crescere e ci ha aiutati a diventare quello che siamo. È la città dei Pooh, anche se nessuno di noi è nato qui. Perché a volte non è il luogo in cui nasci a renderti parte di una città, ma tutto quello che insieme avete vissuto, costruito e condiviso. Grazie, Milano, per l’affetto che non ci hai mai fatto mancare e per tutte le emozioni che continui a regalarci”. Sabato 24 ottobre il gruppo (FOTO) si esibirà all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento i Pooh non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Martedì 27 ottobre i Pooh ripartiranno in concerto con il primo dei due spettacoli in scena al Palasele di Eboli. Infine, il gruppo concluderà il tour con il doppio appuntamento in programma al Palaflorio di Bari. Ecco i dettagli degli show:
- 27 ottobre, Eboli - Palasele
- 28 ottobre, Eboli - Palasele
- 30 ottobre, Bari - Palaflorio
- 31 ottobre, Bari - Palaflorio
Dopo gli ultimi appuntamenti live in Italia, il 20 novembre la formazione darà il via alla tournée in programma tra Stati Uniti d’America e Canada. Previsti sei concerti. Questo il calendario degli spettacoli:
- 20 novembre — Boston, Berklee Performance Center
- 21 novembre — Atlantic City, Hard Rock Casino
- 22 novembre — Chicago, Des Plaines Theatre
- 25 novembre — Vancouver, The Centre for Performing Arts
- 27 novembre — Montreal, Rialto Theatre
- 29 novembre — Toronto, Casino Rama
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