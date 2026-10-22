Pooh, la possibile scaletta del concerto a Bologna

pooh a bologna, la possibile scaletta

Domenica 18 e lunedì 19 ottobre i Pooh si sono esibiti all’Unipol Forum di Assago. Dopo i due concerti, il gruppo ha raccontato su Instagram: “Sono state due serate bellissime, vissute insieme a tanti amici che sono venuti a trovarci e a migliaia di cuori pronti a emozionarsi e a vibrare con noi, attraverso la nostra musica. Milano, per noi Pooh, è sempre stata come una mamma: ci ha accolti, ci ha visti crescere e ci ha aiutati a diventare quello che siamo. È la città dei Pooh, anche se nessuno di noi è nato qui. Perché a volte non è il luogo in cui nasci a renderti parte di una città, ma tutto quello che insieme avete vissuto, costruito e condiviso. Grazie, Milano, per l’affetto che non ci hai mai fatto mancare e per tutte le emozioni che continui a regalarci”. Sabato 24 ottobre il gruppo (FOTO) si esibirà all’Unipol Arena, questo l’indirizzo: via Gino Cervi, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento i Pooh non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica