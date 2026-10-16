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I Pooh in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Venerdì 16 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli torneranno sul palco del Palazzo dello Sport, attesi i grandi successi: da Dammi solo un minuto a Pensiero passando per Noi due nel mondo e nell’anima, Piccola Katy e Tanta voglia di lei

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Dopo il primo spettacolo di giovedì 15 ottobre, i Pooh torneranno in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli proporranno i loro grandi successi davanti a migliaia di persone. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i pooh a roma, la possibile scaletta

 

In queste settimane i Pooh stanno portando la loro musica in giro per l’Italia. Venerdì 16 ottobre la formazione (FOTO) tornerà sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Il gruppo ha parlato del rapporto con la città in un post sul profilo Instagram: “Con la Città Eterna abbiamo un legame speciale: è stata lo scenario di molti episodi appartenenti alla nostra carriera. È la ‘casa’ di Stefano. Trabocca di storia e di bellezza e portare la nostra musica in luoghi come le Terme di Caracalla è sempre un privilegio”. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Quando una lei va via a Dammi solo un minuto passando per Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Piccola Katy e Tanta voglia di lei. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 luglio al concerto di Marsciano:

  • Viaggi
  • Banda nel vento
  • Quello che non sai
  • Vieni fuori
  • Quando una lei va via
  • Nascerò con te
  • Buona fortuna
  • Lettera da Berlino est
  • Io e te per altri giorni
  • Canterò per te
  • Amici per sempre
  • Il cielo è blu sopra le nuvole
  • L’altra donna
  • Stare senza di te
  • Non lasciarmi mai più
  • La mia donna
  • Oceano
  • L’aquila e il falco
  • Parsifal
  • Santa Lucia
  • Tu dov’eri
  • Domani
  • Io ti aspetterò
  • In diretta nel vento
  • 50 primavere
  • Notte a sorpresa
  • Cercando di te
  • In silenzio
  • Pierre
  • Uomini soli
  • Giorni infiniti
  • Se c’è un posto nel tuo cuore
  • Che vuoi che sia
  • La donna del mio amico
  • Dove sto domani
  • Ci penserò domani
  • Piccola Katy
  • Tanta voglia di lei
  • Dammi solo un minuto
  • Non siamo in pericolo
  • Noi due nel mondo e nell’anima
  • Stai con me
  • Io sono vivo
  • Pensiero
  • Chi fermerà la musica

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Dopo il secondo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma, domenica 18 e lunedì 19 ottobre i Pooh saranno in concerto all’Unipol Forum di Assago. Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli proseguiranno gli appuntamenti live con gli show all’Unipol Arena di Bologna, al Palasele di Eboli e al Palaflorio di Bari. Ecco tutti i prossimi concerti in programma:

  • 18 ottobre, Milano - Unipol Forum
  • 19 ottobre, Milano - Unipol Forum
  • 24 ottobre, Bologna - Unipol Arena
  • 27 ottobre, Eboli - Palasele
  • 28 ottobre, Eboli - Palasele
  • 30 ottobre, Bari - Palaflorio
  • 31 ottobre, Bari - Palaflorio

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