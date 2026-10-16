I Pooh in concerto a Roma, la possibile scaletta

Venerdì 16 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli torneranno sul palco del Palazzo dello Sport, attesi i grandi successi: da Dammi solo un minuto a Pensiero passando per Noi due nel mondo e nell’anima, Piccola Katy e Tanta voglia di lei
Dopo il primo spettacolo di giovedì 15 ottobre, i Pooh torneranno in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli proporranno i loro grandi successi davanti a migliaia di persone. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i pooh a roma, la possibile scaletta
In queste settimane i Pooh stanno portando la loro musica in giro per l’Italia. Venerdì 16 ottobre la formazione (FOTO) tornerà sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Il gruppo ha parlato del rapporto con la città in un post sul profilo Instagram: “Con la Città Eterna abbiamo un legame speciale: è stata lo scenario di molti episodi appartenenti alla nostra carriera. È la ‘casa’ di Stefano. Trabocca di storia e di bellezza e portare la nostra musica in luoghi come le Terme di Caracalla è sempre un privilegio”. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Quando una lei va via a Dammi solo un minuto passando per Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Piccola Katy e Tanta voglia di lei. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo il secondo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma, domenica 18 e lunedì 19 ottobre i Pooh saranno in concerto all’Unipol Forum di Assago. Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli proseguiranno gli appuntamenti live con gli show all’Unipol Arena di Bologna, al Palasele di Eboli e al Palaflorio di Bari. Ecco tutti i prossimi concerti in programma:
- 18 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 19 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 24 ottobre, Bologna - Unipol Arena
- 27 ottobre, Eboli - Palasele
- 28 ottobre, Eboli - Palasele
- 30 ottobre, Bari - Palaflorio
- 31 ottobre, Bari - Palaflorio
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