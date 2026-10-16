I Pooh in concerto a Roma, la possibile scaletta

i pooh a roma, la possibile scaletta

In queste settimane i Pooh stanno portando la loro musica in giro per l’Italia. Venerdì 16 ottobre la formazione (FOTO) tornerà sul palco del Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Il gruppo ha parlato del rapporto con la città in un post sul profilo Instagram: “Con la Città Eterna abbiamo un legame speciale: è stata lo scenario di molti episodi appartenenti alla nostra carriera. È la ‘casa’ di Stefano. Trabocca di storia e di bellezza e portare la nostra musica in luoghi come le Terme di Caracalla è sempre un privilegio”. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Quando una lei va via a Dammi solo un minuto passando per Pensiero, Noi due nel mondo e nell’anima, Piccola Katy e Tanta voglia di lei. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica