Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Eboli

Dopo il concerto al PalaSele di Eboli, domenica 18 ottobre Luciano Ligabue porterà la sua musica al Palaflorio di Bari. Infine, il cantautore concluderà la tournée con gli appuntamenti live in scena il 20 ottobre al Pala Prometeo di Ancona e il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano
Nuovo appuntamento live con la tournée di Luciano Ligabue. Il 16 ottobre il rocker porterà la sua energia al pubblico di Eboli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
luciano ligabue a eboli, la possibile scaletta
Dopo lo show al Pala Rescifina di Messina, venerdì 16 ottobre la voce di Urlando contro il cielo si esibirà al PalaSele. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Certe notti a Piccola stella senza cielo passando per I ragazzi sono in giro, Tra palco e realtà, Certe notti e Happy Hour. Queste le canzoni proposte al concerto del 6 maggio all'Unipol Dome di Milano:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
Approfondimento
Luciano Ligabue, è uscito il video del nuovo singolo Qualcosa per te
Dopo il concerto al PalaSele di Eboli, domenica 18 ottobre Luciano Ligabue porterà la sua musica al Palaflorio di Bari. Infine, il cantautore concluderà la tournée con gli appuntamenti live in scena il 20 ottobre al Pala Prometeo di Ancona e il 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano.
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
Ad agosto Luciano Ligabue ha pubblicato il nuovo singolo Qualcosa per te, arrivato a circa tre anni di distanza dal brano La metà della mela, estratto dall’album Dedicato a noi, certificato disco di platino.
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©IPA/Fotogramma
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