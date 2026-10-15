Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Eboli

luciano ligabue a eboli, la possibile scaletta

Dopo lo show al Pala Rescifina di Messina, venerdì 16 ottobre la voce di Urlando contro il cielo si esibirà al PalaSele. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Certe notti a Piccola stella senza cielo passando per I ragazzi sono in giro, Tra palco e realtà, Certe notti e Happy Hour. Queste le canzoni proposte al concerto del 6 maggio all'Unipol Dome di Milano:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

CERTE NOTTI