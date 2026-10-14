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Europe, la possibile scaletta del concerto a Milano

Musica

Matteo Rossini

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Venerdì 25 settembre gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness. Joey Tempest, membro fondatore e voce del gruppo, ha raccontato: “Ci sono tante melodie e grandi ritornelli, abbiamo lavorato molto sulla produzione. Ci siamo divertiti tantissimo in studio a realizzare questo album. In tutto il disco ci sono forti legami con il nostro passato"

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Mercoledì 14 ottobre gli Europe saranno in concerto a Milano per lo spettacolo del tour nato per celebrare il quarantesimo anniversario dell’uscita del brano The Final Countdown. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show della band svedese: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

gli europe a milano, la possibile scaletta

A pochi giorni dall’uscita del nuovo progetto discografico Come This Madness, gli Europe porteranno la loro energia all’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Vivaticket, il gruppo canadese The Damn Truth aprirà la serata con lo spettacolo in programma alle ore 19.45. Gli Europe saliranno sul palco alle ore 21.00. Al momento la formazione svedese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti martedì 13 ottobre a Zurigo:

  • Scandinavian Eyes
  • Walk the Earth
  • Superstitious
  • One on One
  • Last Look at Eden
  • War of Kings
  • Prisoners in Paradise
  • The Cult of Ignorance
  • On Broken Wings
  • Rock the Night
  • Carrie
  • Danger on the Track
  • Ninja
  • Cherokee
  • Time Has Come
  • Heart of Stone
  • On the Loose
  • Love Chaser
  • The Final Countdown

Approfondimento

Gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness

Venerdì 25 settembre gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness. Joey Tempest, membro fondatore e voce del gruppo, ha raccontato: “Ci sono tante melodie e grandi ritornelli, abbiamo lavorato molto sulla produzione. Ci siamo divertiti tantissimo in studio a realizzare questo album. In tutto il disco ci sono forti legami con il nostro passato". L’artista ha proseguito: “Con questo album credo che ci siamo guardati intorno, osservando quello che sta succedendo nel mondo, e abbiamo provato a raccontarne alcuni aspetti attraverso le canzoni. Ma alla fine resta intrattenimento, resta musica e, soprattutto, deve continuare a essere divertimento!”.

Approfondimento

Europe, il ritorno della band svedese con l'album Come this madness
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