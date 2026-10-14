Europe, la possibile scaletta del concerto a Milano

Venerdì 25 settembre gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness. Joey Tempest, membro fondatore e voce del gruppo, ha raccontato: “Ci sono tante melodie e grandi ritornelli, abbiamo lavorato molto sulla produzione. Ci siamo divertiti tantissimo in studio a realizzare questo album. In tutto il disco ci sono forti legami con il nostro passato"

Venerdì 25 settembre gli Europe hanno pubblicato il nuovo album Come This Madness. Joey Tempest, membro fondatore e voce del gruppo, ha raccontato: “Ci sono tante melodie e grandi ritornelli, abbiamo lavorato molto sulla produzione. Ci siamo divertiti tantissimo in studio a realizzare questo album. In tutto il disco ci sono forti legami con il nostro passato". L’artista ha proseguito: “Con questo album credo che ci siamo guardati intorno, osservando quello che sta succedendo nel mondo, e abbiamo provato a raccontarne alcuni aspetti attraverso le canzoni. Ma alla fine resta intrattenimento, resta musica e, soprattutto, deve continuare a essere divertimento!”.