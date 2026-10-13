Tredici tracce per raccontare la solitudine, il bisogno di aiuto e il valore del contatto umano. Anticipato dal singolo Ho chiesto aiuto, il disco sarà seguito da due concerti a teatro nel febbraio 2027, a Roma e Milano
Margherita Vicario torna alla musica con Un tripudio di pelle e di baci, il nuovo album in uscita il 20 novembre 2026 per Island Records.
Anticipato dal singolo Ho chiesto aiuto, pubblicato lo scorso 25 settembre, il disco segna una nuova tappa nel percorso dell’artista, che negli ultimi anni ha alternato musica e cinema. Il progetto si sviluppa attraverso tredici tracce e una scrittura personale, incentrata sul rapporto con sé e con gli altri.
Il titolo - Un tripudio di pelle e di baci - racchiude il nucleo del disco: un invito a vivere pienamente, liberarsi dalle aspettative altrui e imparare ad ascoltare i propri bisogni. Le canzoni attraversano il confine tra ciò che si vorrebbe diventare e ciò che si desidera lasciarsi alle spalle, dando voce ai pensieri che opprimono e alla necessità di ricominciare.
Al centro del progetto c’è anche la solitudine, raccontata non soltanto come paura, ma come un’esperienza che può trasformarsi nella richiesta di aiuto e nella disponibilità ad accogliere gli altri. Il contatto fisico ed emotivo diventa così una possibile forma di riparo, senza cancellare la contraddizione tra il desiderio di autonomia e il bisogno di vicinanza.
Ho chiesto aiuto, il singolo che anticipa il disco
A introdurre il nuovo album è Ho chiesto aiuto, uscito il 25 settembre insieme a un videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo) diretto dalla stessa Margherita Vicario. Il brano nasce da un dolore rimasto a lungo senza nome e anticipa alcuni dei temi centrali del progetto.
A caratterizzarlo è anche un coro dalle sonorità che richiamano il gospel: tante voci si raccolgono intorno a una sola, trasformando la richiesta individuale di sostegno in un’esperienza condivisa. Un’immagine che sintetizza il percorso emotivo del disco, in cui riconoscere la propria fragilità diventa il primo passo per ritrovare un legame con gli altri.
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Margherita Vicario in concerto nel 2027: le date a Roma e Milano
Il nuovo progetto discografico arriverà anche sul palco con due appuntamenti teatrali nel febbraio 2027. Margherita Vicario si esibirà l’8 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano.
I concerti rappresenteranno l’occasione per portare dal vivo le nuove canzoni di Un tripudio di pelle e di baci, un album che mette al centro le fragilità individuali, la ricerca di sé e la possibilità di trovare negli altri una forma di sostegno.
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