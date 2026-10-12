Sal Da Vinci, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Il 13 e il 14 ottobre Sal Da Vinci ( FOTO ) sarà protagonista di un doppio appuntamento live al Teatro Colosseo di Torino . Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

SAL DA VINCI A TORINO, LA POSSIBILE SCALETTA

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre Sal Da Vinci sarà in concerto al al Teatro Colosseo, questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71, 10135, Torino. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i brani tratti dal suo ultimo album Per sempre sì contenente la title track vincitrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte sabato 1° agosto al concerto a Francavilla al Mare:

Non riesco a farti innamorare

Fuga d’amore

Poesia

Una lettera e un mazzo di rose

D’istinto e di cuore

Amore

L’amore e tu

Orologio senza tempo

Non è vero che sto bene

Pessimi pensieri

Da lontano

Nanà

Napule è

Il cielo blu di Napoli

Il mercante di stelle

Voce ‘e notte

E spingule francese

Io mammete e tu

Come facette mammeta?

Voglio ancora amarti

Cercami

Strada facendo

Gloria

Rossetto e caffè

Per Sempre Sì