Sal Da Vinci, la possibile scaletta dei concerti a Torino

Dopo i concerti in programma a Torino, venerdì 16 ottobre Sal Da Vinci salirà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. In seguito, l’artista porterà la sua musica a Bologna, Milano, Bitritto, Salerno, Catania, Avellino e infine Firenze
Il 13 e il 14 ottobre Sal Da Vinci (FOTO) sarà protagonista di un doppio appuntamento live al Teatro Colosseo di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
SAL DA VINCI A TORINO, LA POSSIBILE SCALETTA
Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre Sal Da Vinci sarà in concerto al al Teatro Colosseo, questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71, 10135, Torino. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate, attesi i brani tratti dal suo ultimo album Per sempre sì contenente la title track vincitrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte sabato 1° agosto al concerto a Francavilla al Mare:
- Non riesco a farti innamorare
- Fuga d’amore
- Poesia
- Una lettera e un mazzo di rose
- D’istinto e di cuore
- Amore
- L’amore e tu
- Orologio senza tempo
- Non è vero che sto bene
- Pessimi pensieri
- Da lontano
- Nanà
- Napule è
- Il cielo blu di Napoli
- Il mercante di stelle
- Voce ‘e notte
- E spingule francese
- Io mammete e tu
- Come facette mammeta?
- Voglio ancora amarti
- Cercami
- Strada facendo
- Gloria
- Rossetto e caffè
- Per Sempre Sì
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Dopo i concerti in programma a Torino, venerdì 16 ottobre Sal Da Vinci salirà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. In seguito, l’artista porterà la sua musica a Bologna, Milano, Bitritto, Salerno, Catania, Avellino e infine Firenze. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox
- domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium
- martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi
- venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour
- sabato 24 ottobre 2026 | Salerno, Teatro Verdi
- martedì 27 ottobre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan
- giovedì 29 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo
- venerdì 30 ottobre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo
- martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi
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