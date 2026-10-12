Elton John torna a uno dei capitoli più energici della sua carriera. Rock of the Westies sarà ripubblicato il 20 novembre da UMe, in diversi formati: doppio vinile, doppio cd, lp singolo e digitale.

Un’edizione speciale tra vinile, cd e digitale

Il primo disco propone la rimasterizzazione del 2017 dell’album originale, mentre il secondo raccoglie le inedite Piano & Vocal Versions, ovvero le canzoni ridotte all’essenziale, con la sola voce dell’artista e il suo pianoforte. Per accompagnare l’annuncio è stata diffusa la versione spoglia di Street Kids, uno dei pezzi più trascinanti della scaletta, che comprende anche il singolo Island Girl, Grow Some Funk of Your Own, I Feel Like a Bullet (In the Gun of Robert Ford) e Billy Bones and the White Bird.



Il ricordo di Elton: “Il disco rock più autentico che abbia mai fatto”

Riascoltare quelle sessioni è stata una sorpresa anche per il suo autore. “Avevo dimenticato quanto fossero belli alcuni brani e quanto fosse valido il lavoro al pianoforte. È un disco che spacca! Lo adoro! È stato divertente realizzarlo”, ha dichiarato Elton John, che ha definito l’album “il disco rock and roll più autentico che abbia mai fatto”. Sul nuovo estratto ha aggiunto: “Quest’anno ho riascoltato l’intero album ridotto a piano e voce. In Street Kids c’è un unico, lungo riff di pianoforte che attraversa tutta la canzone, e non c’è un solo errore. Dopo tutti questi anni sono ancora molto orgoglioso della qualità musicale di questo disco”.