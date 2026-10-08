Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gli Aerosmith tornano insieme per due concerti a Los Angeles

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

A circa due anni di distanza dalla cancellazione della tournée  mondiale, la formazione tornerà a esibirsi con due concerti speciali in programma giovedì 29 ottobre e domenica 1° novembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo la fine dell’attività live per i problemi alle corde vocali di Steven Tyler nel 2024, gli Aerosmith hanno annunciato due speciali concerti evento a Los Angeles. La formazione statunitense sarà affiancata da numerosi ospiti, tra i quali Billy Idol, Tom Morello e Slash. Grande entusiasmo da parte del pubblico.

aerosmith, il ritorno sul palco

Mercoledì 7 ottobre gli Aerosmith hanno sorpreso i fan con un annuncio sul profilo Instagram da oltre tre milioni e mezzo di follower. A circa due anni di distanza dalla cancellazione della tournée mondiale, la formazione tornerà a esibirsi con due concerti speciali in programma giovedì 29 ottobre e domenica 1° novembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 50.000 like in meno di ventiquattro ore.

 

Questi gli artisti annunciati al momento: The Black Crowes, i Run DMC, gli Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses, Eric Church, Jerry Cantrell e Mike Inez degli Alice in Chains, Marcus King, Nuno Bettencourt degli Extreme, Pat Monahan dei Train, Sammy Hagar, Steve Stevens, Sully Erna dei Godsmack, Tom Morello, Adam Wakeman, Audley Freed e Kenny Aronoff. Stando a quanto comunicato tramite il sito ufficiale degli Aerosmith, le line-up ufficiali delle due serate saranno comunicate a ridossò o durante i due spettacoli. Parte del ricavato sarà devoluto al Janie’s Fund di Steven Tyler.

Approfondimento

Dua Lipa canta "I Don't Want to Miss a Thing" degli Aerosmith a Boston

Gli Aerosmith sono tra i gruppi più famosi della storia del rock, tra i loro album ricordiamo Rocks, Pump, Nine Lives e Just Push Play. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way, Come Together, Cryin’, Falling in Love (Is Hard on the Knees) e I Don't Want to Miss a Thing. Inoltre, la formazione ha conquistato quattro vittorie nella categoria Best Rock Performance By A Duo Or Group With Vocal ai Grammy Awards: nel 1991 per Janie's Got A Gun, nel 1994 per Livin' On The Edge, nel 1995 per Crazy e nel 1999 per Pink.

Approfondimento

Aerosmith, Joe Perry: "Tyler non vuole e non può andare in tour"
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/15
Musica

I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO

Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Roberto Zibetti racconta Claudio Cecchetto: "È sempre un passo avanti"

Paolo Nizza

Sanremo Giovani 2026, svelata la Commissione musicale

Musica

Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma, insieme al direttore artistico...

Andrew Garfield non usa più ChatGPT dopo aver interpretato Sam Altman

Cinema

L'attore interpreta il cofondatore e amministratore delegato di OpenAI nel film di Luca...

Il Lago dei Cigni in tour in Italia: le date e i protagonisti

Spettacolo

Il Lago dei Cigni di Čajkovskij torna nei teatri dal 24 novembre al 4 dicembre 2026 con la...

Carrie, cast della serie con Summer H. Howell tratta da Stephen King

Serie TV

La nuova serie di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now...

13 foto

Spettacolo: Per te