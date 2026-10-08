Gli Aerosmith tornano insieme per due concerti a Los Angeles

A circa due anni di distanza dalla cancellazione della tournée mondiale, la formazione tornerà a esibirsi con due concerti speciali in programma giovedì 29 ottobre e domenica 1° novembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles
Dopo la fine dell’attività live per i problemi alle corde vocali di Steven Tyler nel 2024, gli Aerosmith hanno annunciato due speciali concerti evento a Los Angeles. La formazione statunitense sarà affiancata da numerosi ospiti, tra i quali Billy Idol, Tom Morello e Slash. Grande entusiasmo da parte del pubblico.
aerosmith, il ritorno sul palco
Mercoledì 7 ottobre gli Aerosmith hanno sorpreso i fan con un annuncio sul profilo Instagram da oltre tre milioni e mezzo di follower. A circa due anni di distanza dalla cancellazione della tournée mondiale, la formazione tornerà a esibirsi con due concerti speciali in programma giovedì 29 ottobre e domenica 1° novembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 50.000 like in meno di ventiquattro ore.
Questi gli artisti annunciati al momento: The Black Crowes, i Run DMC, gli Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses, Eric Church, Jerry Cantrell e Mike Inez degli Alice in Chains, Marcus King, Nuno Bettencourt degli Extreme, Pat Monahan dei Train, Sammy Hagar, Steve Stevens, Sully Erna dei Godsmack, Tom Morello, Adam Wakeman, Audley Freed e Kenny Aronoff. Stando a quanto comunicato tramite il sito ufficiale degli Aerosmith, le line-up ufficiali delle due serate saranno comunicate a ridossò o durante i due spettacoli. Parte del ricavato sarà devoluto al Janie’s Fund di Steven Tyler.
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Gli Aerosmith sono tra i gruppi più famosi della storia del rock, tra i loro album ricordiamo Rocks, Pump, Nine Lives e Just Push Play. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Dream On, Sweet Emotion, Walk This Way, Come Together, Cryin’, Falling in Love (Is Hard on the Knees) e I Don't Want to Miss a Thing. Inoltre, la formazione ha conquistato quattro vittorie nella categoria Best Rock Performance By A Duo Or Group With Vocal ai Grammy Awards: nel 1991 per Janie's Got A Gun, nel 1994 per Livin' On The Edge, nel 1995 per Crazy e nel 1999 per Pink.
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