Gli Aerosmith tornano insieme per due concerti a Los Angeles

Dopo la fine dell’attività live per i problemi alle corde vocali di Steven Tyler nel 2024, gli Aerosmith hanno annunciato due speciali concerti evento a Los Angeles. La formazione statunitense sarà affiancata da numerosi ospiti, tra i quali Billy Idol, Tom Morello e Slash. Grande entusiasmo da parte del pubblico.

aerosmith, il ritorno sul palco

Mercoledì 7 ottobre gli Aerosmith hanno sorpreso i fan con un annuncio sul profilo Instagram da oltre tre milioni e mezzo di follower. A circa due anni di distanza dalla cancellazione della tournée mondiale, la formazione tornerà a esibirsi con due concerti speciali in programma giovedì 29 ottobre e domenica 1° novembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Il post ha ottenuto numerosi commenti e più di 50.000 like in meno di ventiquattro ore.

Questi gli artisti annunciati al momento: The Black Crowes, i Run DMC, gli Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Slash e Duff McKagan dei Guns N' Roses, Eric Church, Jerry Cantrell e Mike Inez degli Alice in Chains, Marcus King, Nuno Bettencourt degli Extreme, Pat Monahan dei Train, Sammy Hagar, Steve Stevens, Sully Erna dei Godsmack, Tom Morello, Adam Wakeman, Audley Freed e Kenny Aronoff. Stando a quanto comunicato tramite il sito ufficiale degli Aerosmith, le line-up ufficiali delle due serate saranno comunicate a ridossò o durante i due spettacoli. Parte del ricavato sarà devoluto al Janie’s Fund di Steven Tyler.