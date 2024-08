Steven Tyler sta male, Aerosmith cancellano tour addio

La rock band americana ha spiegato come il problema alle corde vocali, con frattura della laringe, del frontman non sia stata superata

Gli Aerosmith hanno cancellato il loro tour d'addio a causa delle condizioni fisiche precarie del loro frontman, Steven Tyler. La rock band americana ha spiegato come

il problema alle corde vocali, con frattura della laringe, del cantante non sia stata superata nonostante Tyler abbia "trascorso mesi lavorando instancabilmente per riportare la sua voce al livello in cui era prima dell'infortunio". Il comunicato

pubblicato su sito e social sottolinea quanto sia stato doloroso per il gruppo, nato nel 1970, arrivare a questa decisione ma che, allo stesso tempo, si sia fatto di tutto per scongiurare lo stop definitivo. "Lo abbiamo visto lottare (Tyler, ndr), senza

sosta, con il miglior team medico al suo fianco. Purtroppo, è chiaro che una completa guarigione dal suo infortunio non è possibile in tempi brevi. Abbiamo preso una decisione straziante e difficile, ma necessaria, come fratelli, di ritirarci dal

tour".



Molti giornali americani, come il New York Times, hanno spiegato come non si tratti di uno scioglimento o della fine degli Aerosmith ma, per ora, solo di una pausa forzata. Alcuni dubbi, infatti, erano stati sollevati da alcuni fan su un passaggio del comunicato: "E' stato un onore vedere la nostra musica diventare parte della vostra vita. In ogni club, in ogni grande tour e in ogni momento grandioso e privato ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite". Il Peace Out: The Farewell Tour era già stato posticipato di un anno in seguito all'infortunio subito da Tyler, nel settembre del 2023, alla UBS Arena di Long Island. La partenza del tour era prevista

a Pittsburgh il 20 settembre prossimo, per poi proseguire fino a febbraio con tappe negli Stati Uniti e in Canada, tra cui un'esibizione al Madison Square Garden di New York il 23 febbraio 2025.