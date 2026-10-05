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Kid Yugi a Milano, la possibile scaletta dei concerti all'Unipol Forum di Assago

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo i concerti in programma all’Unipol Forum di Assago, martedì 13 ottobre Kid Yugi porterà la sua musica al pubblico del Palapartenope di Napoli. In seguito, l’artista chiuderà la tournée con gli appuntamenti di giovedì 15 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e di venerdì 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma

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Triplo appuntamento all’Unipol Forum di Assago. Giovedì 8 ottobre Kid Yugi darà il via alla serie di concerti in programma a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

kid yugi, la possibile scaletta

 

Giovedì 8 ottobre, venerdì 9 e sabato 10 ottobre Kid Yugi sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Anche gli eroi muoiono, uscito nel gennaio di quest’anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 27 settembre al concerto al PalaFlorio di Bari:

  • L’ultimo a cadere
  • Berserker
  • La violenza necessaria
  • Bullet Ballet
  • Denaro
  • Monopolio
  • Jolly
  • Eroina
  • Donna
  • Mostro
  • Paganini
  • S.X.S.I.C.
  • Push It
  • Paradiso Artificiale
  • Porto il Commerciale
  • Lilith
  • Sintetico
  • Tristano e Isotta
  • Hybris
  • GRAMMELOT
  • Il Filmografo
  • Il Ferro di Čechov
  • Eva
  • Amelie
  • Per il sangue versato
  • Gilgamesh
  • Non ne vali la pensa
  • Chuck Norris
  • Bianca
  • Il Signore Delle Mosche
  • Per te che lotto
  • Ex Angelo
  • Davide e Golia
  • Kabuki
  • Massafghanistan

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Dopo i concerti in programma all’Unipol Forum di Assago, martedì 13 ottobre Kid Yugi porterà la sua musica al pubblico del Palapartenope di Napoli. In seguito, l’artista chiuderà la tournée con gli appuntamenti di giovedì 15 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e di venerdì 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Questo il calendario del tour:

  • martedì 13 ottobre 2026, Napoli - Palapartenope
  • giovedì 15 ottobre 2026, Firenze - Mandela Forum
  • venerdì 23 ottobre 2026, Roma - Palazzo dello Sport

Venerdì 30 ottobre il rapper lancerà Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, versione deluxe dell'album certificato con ben tre dischi di platino. Inoltre, in arrivo Logos, il primo fumetto originale con protagonista il rapper e frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Tra i suoi lavori più famosi troviamo anche I nomi del diavolo, distribuito nel marzo del 2024.

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