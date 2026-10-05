kid yugi, la possibile scaletta

Giovedì 8 ottobre, venerdì 9 e sabato 10 ottobre Kid Yugi sarà in concerto all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Anche gli eroi muoiono, uscito nel gennaio di quest’anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 27 settembre al concerto al PalaFlorio di Bari:

L’ultimo a cadere

Berserker

La violenza necessaria

Bullet Ballet

Denaro

Monopolio

Jolly

Eroina

Donna

Mostro

Paganini

S.X.S.I.C.

Push It

Paradiso Artificiale

Porto il Commerciale

Lilith

Sintetico

Tristano e Isotta

Hybris

GRAMMELOT

Il Filmografo

Il Ferro di Čechov

Eva

Amelie

Per il sangue versato

Gilgamesh

Non ne vali la pensa

Chuck Norris

Bianca

Il Signore Delle Mosche

Per te che lotto

Ex Angelo

Davide e Golia

Kabuki

Massafghanistan