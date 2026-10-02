Laura Pausini a Milano, la possibile scaletta dei concerti all'Unipol Forum di AssagoMusica
Grande attesa per gli show negli stadi italiani in programma nel 2027. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Il 2027 per me sarà un anno particolare. Un anno che porta con sé una storia lunga vent’anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna italiana a cantare in uno stadio in Italia. E quello stadio era il tempio di San Siro”. L’artista ha proseguito: ”Torno per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. Torno con la nostra musica, con la nostra storia e con voi”
Dopo i numerosi concerti in giro per il mondo, giovedì 1° ottobre Laura Pausini ha dato il via alla nuova leg della tournée con lo spettacolo al PalaUnical di Mantova. Domenica 4, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre la cantautrice sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
laura pausini in concerto a milano
Triplo appuntamento a Milano. Domenica 4, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre Laura Pausini (FOTO) porterà la sua grande energia sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 30 agosto a Ravenna:
- Io canto
- Ritorno ad amare
- Ascolta il tuo cuore / Un’emergenza d’amore / Il primo passo sulla luna
- Quanto chiove
- Tra te e il mare
- Come se non fosse stato mai amore / La prospettiva di me / Frasi a metà / Una storia che vale
- Invece no
- La mia banda suona il rock / Livin’ La Vida Loca / La isla bonita / Non c’è / Se fue / Oye mi canto
- Vivimi
- Simili / Le cose che vivi / Benvenuto / Primavera in anticipo
- Il cielo in una stanza / Scrivimi / Nei giardini che nessuno sa / Immensamente
- Io sì (Seen)
- E ritorno da te
- Seamisai / Mi rubi l’anima / Il tuo nome in maiuscolo / It’s Not Goodbye / Surrender
- Desire
- Gente
- Turista / 16 marzo / Já sei namorar
- Un’emergenza d’amore
- Vivir mi vida / Set Fire / Uptown Funk / Call Me / Eye of the Tiger
- Hai scelto me
- Resta in ascolto
- Strani amori / La solitudine / Incancellabile
- Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è
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Dopo i tre appuntamenti di Milano e i concerti in programma in Germania e in Svizzera, sabato 17 e domenica 18 ottobre Laura Pausini salirà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Grande attesa per gli show negli stadi italiani in scena nel 2027. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Il 2027 per me sarà un anno particolare. Un anno che porta con sé una storia lunga vent’anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna italiana a cantare in uno stadio in Italia. E quello stadio era il tempio di San Siro. Ricordo ancora l’emozione di quella prima volta, la paura, l’energia, il rumore di tutte quelle voci insieme (e anche della pioggia!). Un sogno che allora sembrava enorme e che ha cambiato per sempre una parte della mia vita”.
L’artista ha proseguito: “La prossima estate, vent’anni dopo, torno negli stadi. Torno per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. Torno con la nostra musica, con la nostra storia e con voi”. Questo il calendario con i dettagli dei prossimi concerti di Laura Pausini:
ARENAS
- 6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM
- 11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE
- 13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA
- 15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION
- 17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA
- 22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA
- 25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL
- 27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL
- 30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA
- 1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA
- 3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA
- 6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
- 7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM
LATAM REPRISE
- 17 FEBBRAIO 2027 - BUENOS AIRES - MOVISTAR ARENA
- 27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU
- 2 MARZO 2027 - PORTO ALEGRE - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA
- 7 MARZO 2027 - MEDELLÍN - DAVIARENA
- 14 MARZO 2027 - HOLLYWOOD (FLORIDA) - SEMINOLE HARD ROCK HOTEL AND CASINO
STADIUMS
- 2 GIUGNO 2027 - LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL
- 12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO
- 19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA
- 26 GIUGNO 2027 - PESCARA - STADIO ADRIATICO
- 3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO
REPRISE EUROPE
- 28 OTTOBRE 2027 - LONDRA @ ROYAL ALBERT HALL
- 9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE
- 12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA
- 14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA
- 21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM
- 24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME
- 30 NOVEMBRE 2027 - ZAGABRIA - ZAGREB
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La cantautrice di Faenza, scelta da Carlo Conti come co-conduttrice delle cinque serate della 76ª edizione della kermesse, porta all’Ariston il suo senso dello stile e le creazioni esclusive di alcuni dei suoi designer preferiti. Il debutto è un omaggio a Giorgio Armani, lo stilista che l’ha vestita già negli anni Novanta. A metà Festival, cambio di registro: arrivano le piume e i colori accesi di Lorenzo Serafini. Poi le creazioni in pelle dell'amico stilista Pierpaolo Piccioli A cura di Vittoria Romagnuolo