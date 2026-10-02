Grande attesa per gli show negli stadi italiani in programma nel 2027. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Il 2027 per me sarà un anno particolare. Un anno che porta con sé una storia lunga vent’anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna italiana a cantare in uno stadio in Italia. E quello stadio era il tempio di San Siro”. L’artista ha proseguito: ”Torno per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. Torno con la nostra musica, con la nostra storia e con voi”

Dopo i numerosi concerti in giro per il mondo, giovedì 1° ottobre Laura Pausini ha dato il via alla nuova leg della tournée con lo spettacolo al PalaUnical di Mantova. Domenica 4, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre la cantautrice sarà in concerto a Milano . Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

Triplo appuntamento a Milano. Domenica 4, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre Laura Pausini ( FOTO ) porterà la sua grande energia sul palco dell’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto comunicato da Ticketone , gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle tre serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 30 agosto a Ravenna:

Dopo i tre appuntamenti di Milano e i concerti in programma in Germania e in Svizzera, sabato 17 e domenica 18 ottobre Laura Pausini salirà sul palco dell’Inalpi Arena di Torino. Grande attesa per gli show negli stadi italiani in scena nel 2027. L’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Il 2027 per me sarà un anno particolare. Un anno che porta con sé una storia lunga vent’anni. Nel 2007 sono stata la prima artista donna italiana a cantare in uno stadio in Italia. E quello stadio era il tempio di San Siro. Ricordo ancora l’emozione di quella prima volta, la paura, l’energia, il rumore di tutte quelle voci insieme (e anche della pioggia!). Un sogno che allora sembrava enorme e che ha cambiato per sempre una parte della mia vita”.

L’artista ha proseguito: “La prossima estate, vent’anni dopo, torno negli stadi. Torno per celebrare quella prima volta e tutto quello che è successo da allora. Torno con la nostra musica, con la nostra storia e con voi”. Questo il calendario con i dettagli dei prossimi concerti di Laura Pausini:

ARENAS

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

LATAM REPRISE

17 FEBBRAIO 2027 - BUENOS AIRES - MOVISTAR ARENA

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

2 MARZO 2027 - PORTO ALEGRE - AUDITÓRIO ARAÚJO VIANNA

7 MARZO 2027 - MEDELLÍN - DAVIARENA

14 MARZO 2027 - HOLLYWOOD (FLORIDA) - SEMINOLE HARD ROCK HOTEL AND CASINO

STADIUMS

2 GIUGNO 2027 - LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 - PESCARA - STADIO ADRIATICO

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

REPRISE EUROPE

28 OTTOBRE 2027 - LONDRA @ ROYAL ALBERT HALL

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

30 NOVEMBRE 2027 - ZAGABRIA - ZAGREB