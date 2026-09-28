Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Genova

Nuovo appuntamento con la musica di Luciano Ligabue . Martedì 29 settembre il cantautore ( FOTO ) si esibirà al PalaTeknoship , questo l’indirizzo: Lungomare Canepa 155, 16149, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni proposte il 6 maggio al concerto all’Unipol Dome di Milano:

Giovedì 1° ottobre Luciano Ligabue riprenderà la tournée con lo spettacolo in scena al Modigliani Forum di Livorno. In seguito, l’artista si esibirà in numerose altre città italiane: da Pesaro a Milano passando per Mantova, Bologna, Messina, Bari e Ancona. Ecco il calendario completo del tour:

1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum

3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena

6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical

10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena

14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina

16 ottobre – EBOLI – PalaSele

18 ottobre – BARI – Palaflorio

20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo

24 ottobre – MILANO – Unipol Dome

Nel corso degli anni Luciano Ligabue ha regalato grandi successi al pubblico, ricordiamo gli album Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo, Nome e cognome, Mondovisione e Start. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Il mio nome è mai più con Lorenzo Jovanotti (FOTO) e Piero Pelù a Gli ostacoli del cuore con Elisa.