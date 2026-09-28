Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Genova

Giovedì 1° ottobre Luciano Ligabue riprenderà la tournée con lo spettacolo in scena al Modigliani Forum di Livorno. In seguito, l’artista si esibirà in numerose altre città italiane: da Pesaro a Milano passando per Mantova, Bologna, Messina, Bari e Ancona
Dopo il concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo, martedì 29 settembre Luciano Ligabue salirà sul palco del PalaTeknoship di Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
lUCIANO Ligabue, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la musica di Luciano Ligabue. Martedì 29 settembre il cantautore (FOTO) si esibirà al PalaTeknoship, questo l’indirizzo: Lungomare Canepa 155, 16149, Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Queste le canzoni proposte il 6 maggio al concerto all’Unipol Dome di Milano:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
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Giovedì 1° ottobre Luciano Ligabue riprenderà la tournée con lo spettacolo in scena al Modigliani Forum di Livorno. In seguito, l’artista si esibirà in numerose altre città italiane: da Pesaro a Milano passando per Mantova, Bologna, Messina, Bari e Ancona. Ecco il calendario completo del tour:
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome
Nel corso degli anni Luciano Ligabue ha regalato grandi successi al pubblico, ricordiamo gli album Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo, Nome e cognome, Mondovisione e Start. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Il mio nome è mai più con Lorenzo Jovanotti (FOTO) e Piero Pelù a Gli ostacoli del cuore con Elisa.
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