Lo stress e la fatica di uno spettacolo cantato dal vivo sarebbero alla base della decisione dell'artista di rinunciare agli show estivi. Continuerà comunque ad esibirsi live Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Iva Zanicchi ha annunciato uno stop ai concerti estivi, lo ha detto lei stessa ospite del programma di Caterina Balivo su Rai 1 raccontando l'esperienza dei live della scorsa estate che l'hanno messa fisicamente alla prova.

"Io canto dal vivo, e cantare dal vivo per un’ora e mezza è pesante", ha dichiarato l'artista che ha messo in cima alla lista delle motivazioni della rinuncia agli show estivi la fatica del sostenere un concerto intero cantando dal vivo.

Lo stop ai tour estivi non comporta una rinuncia al palcoscenico. Iva Zanicchi ha detto che continuerà a cantare ma riducendo il numero delle esibizioni.

L'addio ai concerti in estate "Quattro o cinque concerti posso farli", ha detto Iva Zanicchi in tv, precisando: "Ma mai più una tournée estiva".

Il caldo torrido dell'estate appena trascorsa, unita allo stress degli spostamenti e i tanti incontri coi fan le hanno fatto prendere questa decisione.

""Una volta si facevano gli autografi, era bello. Ora i filmini per i parenti. Quest’estate è stata una tragedia", ha raccontato la cantante con la sua consueta ironia.

Niente più tournée con tanti spettacoli di fila ma poche e imitate apparizioni per evitare di sottoporsi a troppo stress.

Iva Zanicchi continuerà a dedicarsi alla musica ma nel futuro progetta di dedicare le sue energie a impegni televisivi e al teatro.

A novembre partirà da Corinaldo il nuovo spettacolo teatrale comico con Diego Ruiz, Milena Miconi e Samuel Peron, Viva la mamma.

La fine del Summer Tour 2026 è fissata per la fine di ottobre a Lucca Sicula. Leggi anche Addio a Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi. Aveva 74 anni

Nel futuro, musica, teatro e televisione Iva Zanicchi ha specificato che il suo impegno sul palcoscenico è sempre con uno spettacolo cantato interamente dal vivo.

Cosa ne pensa del playback? "In playback mai", risponde secca Zanicchi, che spiega: "Molti cantanti fanno i concerti in playback. Fanno bene, intendiamoci”, questa modalità di show, però, non fa per lei.

Iva Zanicchi ha iniziato a cantare nei primissimi anni Sessanta e da allora non ha mai smesso, collezionando successi e soddisfazioni all'interno di una carriera lunga oltre sei decenni.

Nel 2022 la partecipazione più recente al Festival di Sanremo dove ha gareggiato col brano Voglio amarti. Successivamente, tante altre apparizioni sul piccolo schermo e concerti, tra cui quelli, appunto, della scorsa estate.

Nel 2024 Zanicchi, che a gennaio compirà 87 anni, ha detto addio a Fausto Pinna, compagno ultra quarantennale, con cui ha vissuto un grande amore.

Nel corso dell'ospitata ha parlato di questa storia d'amore: "È stato un amore immenso, anche se non ci siamo mai sposati. Quarantadue anni di vita insieme, senza mai annoiarci. E quando io cantavo, lui piangeva sempre per l’emozione”.