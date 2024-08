Addio a Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi. Aveva 74 anni

Si è spento all'età di 74 anni dopo una lotta contro un tumore ai polmoni, il produttore musicale e imprenditore Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. (84 anni). La malattia dell'uomo aveva portato la cantante ad interrompere i concerti e gli impegni che aveva preso negli ultimi mesi proprio per stargli accanto. Tra i primi a mandare un messaggio di vicinanza alla cantante è stato il profilo Instagram di Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin: "Cara Iva, ti siamo vicini in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo amato Fausto." I funerali saranno celebrati a Lesmo (Monza) il 9 agosto alle 15.30 nella chiesa di santa Maria assunta.

Una relazione iniziata nel 1987

Fausto Pinna era nato in Sardegna nel 1950. La relazione con Iva Zanichhi era iniziata nel 1987. L'artista aveva parlato per la priva volta della malattia del compagni nel 2020 nel corso della trasmissione televisiva "Verissimo": "Durante il primo periodo di lockdown, io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio". Sempre a Verissimi questa volta nel 2023, Zanicchi aveva dichiarato: Gli avevano dato 3 mesi di vita, sono trascorsi tre anni". Lo stato di salute di Pina era peggiorato nell'ultimo anno a causa della frattura di una vertebra. "