Pet Shop Boys, annunciato il nuovo album A man from the future

Nel corso degli anni i Pet Shop Boys si sono affermati tra gli artisti britannici più famosi a livello mondiale. Dopo il successo del singolo West End Girls, Neil Tennant e Chris Lowe hanno conquistato le classifiche con Always on My Mind, It’s a Sin, Heart, So Hard e Absolutely Fabulous Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I Pet Shop Boys hanno annunciato il nuovo album A man from the future dedicato ad Alan Turing. Il progetto discografico uscirà il 9 ottobre. Il duo, composto da Neil Tennant e Chris Lowe, ha parlato del matematico britannico: “Sia nella sua vita professionale che in quella privata, era in anticipo sui tempi”.

pet shop boys, in arrivo A man from the future A oltre due anni di distanza dall’uscita del disco Nonetheless, i Pet Shop Boys lanceranno il nuovo album realizzato con il supporto di Andrew Hodges, biografo del matematico britannico. Come raccontato su Instagram, il duo ha collaborato con il Manchester Camera Octet, Juliet Stevenson per una narrazione e Sven Helbig per gli arrangiamenti degli archi. Presente anche il coro dei ragazzi della Manchester Grammar School in quattro brani. L’album, formato da otto tracce, farà il suo debutto sul mercato il 9 ottobre. I Pet Shop Boys hanno spiegato: “Il nostro intento nel realizzare quest’opera era quello di creare un tributo musicale ad Alan Turing, che ha dato così tanto al suo Paese e al mondo e che, in cambio, è stato perseguito penalmente a causa del suo orientamento sessuale. Alan ha dato un contributo fondamentale alla sconfitta della Germania nella Seconda guerra mondiale ed è stato un pioniere dell’informatica, immaginando un mondo con computer intelligenti. Inoltre, guardava con ottimismo a un futuro in cui l’omosessualità sarebbe stata accettata come normale. Sia nella sua vita professionale che in quella privata, era in anticipo sui tempi”. Questa la tracklist dell'album A man from the future: Natural wonders every child should know He dreamed of machines The Enigma Other ranks The memory and the control The trial Only in his death A man from the future Approfondimento Pet Shop Boys, a Lucca l'elettropop in purezza del duo inglese