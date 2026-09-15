La famiglia ha annunciato il decesso, avvenuto nella notte, spiegando che la causa è stata un “cancro fulminante”. Con Fred Chichin aveva raggiunto il successo internazionale negli anni Ottanta e Novanta grazie a brani come “Marcia Baila” e “Andy”. Dopo la morte di Chichin nel 2007 aveva proseguito la carriera da solista
Catherine Ringer, cantante francese e voce storica dei Les Rita Mitsouko, è morta nella notte a Parigi all'età di 68 anni. L'annuncio è stato diffuso dalla famiglia, che ha riferito come l'artista sia morta a causa di un “cancro fulminante”.
Tra le figure più conosciute della musica francese degli ultimi decenni, Ringer aveva continuato a lavorare anche dopo la fine dell'esperienza con i Rita Mitsouko, prendendo parte a concerti, spettacoli e collaborazioni artistiche.
La carriera
Nata a Parigi il 18 ottobre 1957, Catherine Ringer iniziò il suo percorso artistico tra teatro, danza e musica prima di fondare nei primi anni Ottanta, insieme a Fred Chichin, il gruppo Les Rita Mitsouko. La band si impose sulla scena musicale francese con un repertorio che univa rock, pop e new wave, conquistando notorietà anche fuori dalla Francia.
Nel corso della carriera il duo pubblicò numerosi album di successo e diventò uno dei riferimenti della musica francese contemporanea. Tra i brani più noti figurano “Marcia Baila”, “Andy”, “C'est comme ça” e “Les Histoires d'A”. Dopo la morte di Chichin nel 2007 e la fine dell'esperienza dei Rita Mitsouko, Ringer proseguì l'attività da solista con album, tournée e collaborazioni artistiche.
I successi dei Rita Mitsouko
Fra gli anni Ottanta e Novanta, Les Rita Mitsouko sono stati tra i gruppi più popolari della scena musicale francese. Il duo formato da Catherine Ringer e Fred Chichin ottenne successo internazionale grazie a uno stile che mescolava sonorità rock, pop, punk e new wave.
“Marcia Baila”, pubblicata nel 1984, è considerata il brano simbolo della formazione, mentre “Andy” contribuì ad ampliare il successo del gruppo anche fuori dai confini francesi.
L'ultimo messaggio ai fan
A fine giugno, attraverso il proprio account Instagram, la cantante aveva annunciato l'annullamento di una lettura musicale prevista alla Maison de la Poésie.
Nel messaggio aveva spiegato la decisione con un “abbassamento di voce”.