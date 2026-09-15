La famiglia ha annunciato il decesso, avvenuto nella notte, spiegando che la causa è stata un “cancro fulminante”. Con Fred Chichin aveva raggiunto il successo internazionale negli anni Ottanta e Novanta grazie a brani come “Marcia Baila” e “Andy”. Dopo la morte di Chichin nel 2007 aveva proseguito la carriera da solista Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Catherine Ringer, cantante francese e voce storica dei Les Rita Mitsouko, è morta nella notte a Parigi all'età di 68 anni. L'annuncio è stato diffuso dalla famiglia, che ha riferito come l'artista sia morta a causa di un “cancro fulminante”. Tra le figure più conosciute della musica francese degli ultimi decenni, Ringer aveva continuato a lavorare anche dopo la fine dell'esperienza con i Rita Mitsouko, prendendo parte a concerti, spettacoli e collaborazioni artistiche.

La carriera Nata a Parigi il 18 ottobre 1957, Catherine Ringer iniziò il suo percorso artistico tra teatro, danza e musica prima di fondare nei primi anni Ottanta, insieme a Fred Chichin, il gruppo Les Rita Mitsouko. La band si impose sulla scena musicale francese con un repertorio che univa rock, pop e new wave, conquistando notorietà anche fuori dalla Francia. Nel corso della carriera il duo pubblicò numerosi album di successo e diventò uno dei riferimenti della musica francese contemporanea. Tra i brani più noti figurano “Marcia Baila”, “Andy”, “C'est comme ça” e “Les Histoires d'A”. Dopo la morte di Chichin nel 2007 e la fine dell'esperienza dei Rita Mitsouko, Ringer proseguì l'attività da solista con album, tournée e collaborazioni artistiche.

I successi dei Rita Mitsouko Fra gli anni Ottanta e Novanta, Les Rita Mitsouko sono stati tra i gruppi più popolari della scena musicale francese. Il duo formato da Catherine Ringer e Fred Chichin ottenne successo internazionale grazie a uno stile che mescolava sonorità rock, pop, punk e new wave. “Marcia Baila”, pubblicata nel 1984, è considerata il brano simbolo della formazione, mentre “Andy” contribuì ad ampliare il successo del gruppo anche fuori dai confini francesi.