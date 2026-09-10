Madame, la possibile scaletta del concerto a Palermo

madame, la possibile scaletta

Penultimo appuntamento con la tournée estiva di Madame (FOTO). Venerdì 11 settembre l’artista porterà la sua musica al pubblico del Teatro di Verdura, questo l’indirizzo: viale del Fante, 70/6, 90100, Palermo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Marea non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta, attesi i suoi successi: da Aranciata a Il bene nel male passando per Sciccherie. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 luglio al concerto di Legnano:

Ok

Volevo capire

Disincanto

Come stai?

Pensavo a… - Skit

Donna vedi

Quanto forte ti pensavo

Mami Papi

Aranciata

Allucinazioni

Rosso come il fango

Sciccherie

No pressure

Invidiosa

La persona peggiore del mondo

Grazie

Bestia

Se non provo dolore

Voce

Madame - L’anima

Il bene nel male

Marea

M’Ama Non M’Aama

Ok