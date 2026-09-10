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Madame, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo l'atteso concerto di Palermo, domenica 13 settembre la cantautrice chiuderà il tour con lo show in programma a Taormina per il Festival Taormina Arte

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Venerdì 11 settembre Madame sarà in concerto al Teatro di Verdura di Palermo per l’appuntamento inserito nel cartellone del Dream Pop Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

madame, la possibile scaletta

 

Penultimo appuntamento con la tournée estiva di Madame (FOTO). Venerdì 11 settembre l’artista porterà la sua musica al pubblico del Teatro di Verdura, questo l’indirizzo: viale del Fante, 70/6, 90100, Palermo. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la voce di Marea non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta, attesi i suoi successi: da Aranciata a Il bene nel male passando per Sciccherie. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte  il 3 luglio al concerto di Legnano:

  • Ok
  • Volevo capire
  • Disincanto
  • Come stai?
  • Pensavo a… - Skit
  • Donna vedi
  • Quanto forte ti pensavo
  • Mami Papi
  • Aranciata
  • Allucinazioni
  • Rosso come il fango
  • Sciccherie
  • No pressure
  • Invidiosa
  • La persona peggiore del mondo
  • Grazie
  • Bestia
  • Se non provo dolore
  • Voce
  • Madame - L’anima
  • Il bene nel male
  • Marea
  • M’Ama Non M’Aama
  • Ok

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Dopo il concerto di Palermo, domenica 13 settembre la cantautrice chiuderà il tour con lo show in scena a Taormina per il Festival Taormina Arte. Dopo alcune settimane di pausa, il 28 novembre l’artista (FOTO) tornerà a esibirsi con lo spettacolo in programma al Vox Club di Nonantola. Previsti concerti in altre sette città: Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Ecco il calendario con tutti i dettagli della tournée:

  • 28 novembre, Nonantola - Vox Club
  • 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 5 dicembre, Roma - Atlantico
  • 6 dicembre, Roma - Atlantico
  • 11 dicembre, Milano - Fabrique
  • 16 dicembre, Torino - Concordia
  • 19 dicembre, Bologna - Estragon
  • 20 dicembre, Bologna - Estragon

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