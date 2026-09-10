A$ap Rocky in concerto a Milano, la possibile scaletta

In queste settimane l’artista è impegnato con la tournée a supporto del disco Don't Be Dumb, uscito a gennaio e arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Dopo il concerto a Colonia, il 10 settembre A$ap Rocky arriverà in Italia per lo show in programma all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte il 5 settembre a Manchester:

A$ap Rocky, all’anagrafe Rakim Mayers, si è fatto conoscere come membro del collettivo ASAP Mob. Nel 2013 il rapper ha lanciato il suo primo album solista conquistando subito il pubblico. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo Sundress e Fashion Killa. Nel corso degli anni A$ap Rocky ha collaborato con numerosi artisti, tra i quali Tyler, the Creator, Moby e Selena Gomez. Inoltre, il rapper ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ricordiamo tre nomination ai Grammy Awards: Best Rap Song nel 2014, Best Music Video nel 2016 e nel 2025. A$ap Rocky è felicemente fidanzato con Rihanna. La coppia ha tre figli.