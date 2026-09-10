A$ap Rocky in concerto a Milano, la possibile scaletta

In queste settimane il rapper statunitense è impegnato con la tournée a supporto del disco Don't Be Dumb, uscito a gennaio e arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200
Giovedì 10 settembre A$ap Rocky sarà in concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per l’unica data italiana del Don’t Be Dumb Tour. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del rapper statunitense: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
A$ap Rocky, la possibile scaletta del concerto a milano
In queste settimane l’artista è impegnato con la tournée a supporto del disco Don't Be Dumb, uscito a gennaio e arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Dopo il concerto a Colonia, il 10 settembre A$ap Rocky arriverà in Italia per lo show in programma all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 5 settembre a Manchester:
- Grim Freestyle
- American Sabotage
- Trunks
- HIGHJACK
- ASAP Forever
- SWAT TEAM
- HELICOPTER
- STOLE YA FLOW
- ORDER OF PROTECTION
- STFU
- STOP SNITCHING
- PLAYA
- NO TRESPASSING
- RIOT (Rowdy Pipe’n)
- PUNK ROCKY
- Sundress
- Praise the Lord (Da Shine)
- Wild for the Night
- Purple Swag
- Peso
- LVL
- Wassup
- Goldie
- Fuckin’ Problems
- Fashion Killa
- Everyday
- Jukebox Joints
- STAY HERE 4 LIFE
- LSD
- I Smoked Away My Brain
- DON’T BE DUMB
- Lord Pretty Flacko Jodye 2
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A$ap Rocky, all’anagrafe Rakim Mayers, si è fatto conoscere come membro del collettivo ASAP Mob. Nel 2013 il rapper ha lanciato il suo primo album solista conquistando subito il pubblico. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo Sundress e Fashion Killa. Nel corso degli anni A$ap Rocky ha collaborato con numerosi artisti, tra i quali Tyler, the Creator, Moby e Selena Gomez. Inoltre, il rapper ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ricordiamo tre nomination ai Grammy Awards: Best Rap Song nel 2014, Best Music Video nel 2016 e nel 2025. A$ap Rocky è felicemente fidanzato con Rihanna. La coppia ha tre figli.
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