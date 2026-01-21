L'appuntamento è il 10 settembre e sarà l'unica data nel nostro Paese. I biglietti saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 9 di lunedì 26 gennaio e in vendita generale dalle ore 9 di martedì 27 gennaio

Un nuovo super ospite si aggiunge alla lista dei protagonisti dell’edizione 2026 degli I-DAYS Milano Coca-Cola : si tratta di A$AP ROCKY . Il poliedrico artista, imprenditore, attore e punto di riferimento di stile, sarà per la prima volta dal vivo nel nostro Paese giovedì 10 settembre all'Ippodromo Snai San Siro. Si tratta dell’unico appuntamento italiano del suo tour mondiale. A$AP ROCKY presenterà dal vivo Don't Be Dumb , il nuovo album che arriva a distanza di otto anni dal precedente lavoro. Il suo ritorno discografico ha generato un’attenzione globale senza precedenti ancora prima dell’uscita ufficiale con oltre 130 mila copie in vinile vendute in pre-order e il primato di album hip-hop più pre-salvato di sempre su Spotify superando 1 milione di pre-save.

Tra le figure più influenti della musica internazionale, A$AP ROCKY ha totalizzato a oggi oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Nel 2018 il suo terzo album in studio, Testing, ha superato un miliardo di stream a livello globale e ha debuttato al primo posto su iTunes in 16 Paesi. I due brani che hanno preceduto l'uscita di Don't Be Dumb, ovvero Punk Rocky e Helicopter, hanno creato aspettative altissime, poi confermate dai numeri. Il livello di creatività si vede fin dalla copertina firmata con il pluripremiato regista Tim Burton che presenta sei dei personaggi più rappresentativi di Rocky rivisitati nell'inconfondibile stile del visionario regista. Ogni personaggio del cast offre una finestra su momenti indimenticabili della carriera di Rocky. Anche due importanti brand con Quince e Bilt hanno preso parte al progetto realizzando un prodotto senza tempo, che sfuma il confine tra musica, design e prodotto culturale. Questo album arriva sulla scia di un anno memorabile per A$AP ROCKY, anno in cui è stato co-presidente del Met Gala 2025, ha recitato in due lungometraggi (Highest 2 Lowest diretto da Spike Lee e If I Had Legs I’d Kick You diretto da Mary Bronstein, vincitore del Golden Globe), è stato annunciato come direttore creativo di Ray-Ban ed è stato nominato nuovo ambasciatore della maison Chanel.

I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili in prevendita sull’app I-DAYS e su My Live Nation dalle 9:00 di lunedì 26 gennaio e in vendita generale dalle ore 9:00 di martedì 27 gennaio su ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.