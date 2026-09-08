Negramaro a Milano, la possibile scaletta del concerto a Segrate

Dopo l'atteso concerto al Parco della Musica, domenica 20 settembre i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, porteranno la loro energia sul palco dell’Arena di Verona
Dopo il concerto a Trento, martedì 8 settembre i Negramaro proseguiranno la tournée estiva con lo spettacolo al Parco della Musica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
negramaro, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la musica dei Negramaro. martedì 8 settembre la formazione sarà in concerto al Parco della Musica di Milano, questo l’indirizzo: via Enzo Jannacci, 20054, Segrate. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:
- Luna piena
- Sei tu la mia città
- Il posto dei santi
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Ti è mai successo?
- Nuvole e Lenzuola
- Senza fiato
- Ti vorrei sollevare
- Basta così
- Diamanti
- Fino al Giorno Nuovo
- Estate
- Cade la pioggia
- Solo 3 min
- Amore che torni
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d'amore
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Dopo il concerto al Parco della Musica, domenica 20 settembre i Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, porteranno la loro energia sul palco dell’Arena di Verona. Nel corso degli anni il gruppo (FOTO) ha conquistato le classifiche con numerosi singoli, tra i quali Mentre tutto scorre, Estate, Parlami d’amore, Meraviglioso, Attenta e Fino all’imbrunire. Nel novembre del 2024 i Negramaro hanno pubblicato il loro ultimo album Free Love contenente anche il brano Ricominciamo tutto presentato in gara sul palco del Teatro Ariston alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
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La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.