Negramaro a Milano, la possibile scaletta del concerto a Segrate

negramaro, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la musica dei Negramaro. martedì 8 settembre la formazione sarà in concerto al Parco della Musica di Milano, questo l’indirizzo: via Enzo Jannacci, 20054, Segrate. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto allo stadio San Siro di Milano nel giugno del 2024:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo 3 min

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d'amore