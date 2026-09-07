Levante, la possibile scaletta del concerto a Roma

Venerdì 9 ottobre Levante pubblicherà il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. La cantautrice ha raccontato sul profilo Instagram: “Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”
Dopo le numerose date estive, lunedì 7 settembre Levante sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica per l’appuntamento inserito nel cartellone del Roma Summer Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
levante, la possibile scaletta
Penultimo appuntamento con la tournée estiva della cantautrice. Il 7 settembre Levante porterà la sua musica sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 5 settembre al concerto di Imola:
- Dell’amore il fallimento
- Capitale, mio capitale
- Le lacrime non macchiano
- Follemente
- Reali
- Bravi tutti voi
- Ciao per sempre
- Rancore
- Ruggine
- Io ero io
- Lo stretto necessario
- Leggera
- Gesù Cristo sono io
- Andrà tutto bene
- Mi manchi
- Sono blu
- Vivo
- Non me ne frega niente
- MAIMAI
- Alfonso
- Pezzo di me
- Malìa
- Niente da dire
- Sei tu
- Vertigine
- Tikibombom
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Venerdì 9 ottobre Levante pubblicherà il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza: “Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito. Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l'arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare”.
L’artista ha aggiunto sul suo profilo Instagram da oltre 980.000 follower: “Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”.
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La cantautrice siciliana sarà in gara tra i 30 Big della 76ª edizione della kermesse canora in programma dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. Nella serata dei duetti si esibirà con Gaia nel brano I maschi di Gianna Nannini