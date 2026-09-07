Levante, la possibile scaletta del concerto a Roma

Venerdì 9 ottobre Levante pubblicherà il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. La cantautrice ha raccontato sul profilo Instagram: “Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”

Penultimo appuntamento con la tournée estiva della cantautrice. Il 7 settembre Levante porterà la sua musica sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Pietro De Coubertin, 30, 00196, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 5 settembre al concerto di Imola:

Venerdì 9 ottobre Levante pubblicherà il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza: “Nella scrittura e nella composizione dei brani del disco non sono stata guidata da un colore, almeno non da subito. Col passare dei mesi ho compreso che era una luce arancione a lampeggiare sulle mie parole, come un semaforo che allerta, un salvagente in mezzo al mare, un giubbotto di salvataggio. In effetti l'arancione è un emblema di detenzione, avvertimento o protezione. È il colore dell’ascesa, della discesa e della combustione solare, un simbolo di maturazione e raccolto, della rugginosa luna autunnale, di assimilazione e realizzazione. Il suo calore indica le trasformazioni più violente, drastiche e improvvise della natura e della psiche: il fuoco che avvampa nei boschi, l’esplosione di un vulcano, la deflagrazione nucleare”.

L’artista ha aggiunto sul suo profilo Instagram da oltre 980.000 follower: “Questo disco contiene molte storie, moltissime, ma non sono solo le mie, sono anche le vostre. Siamo danzatori sulla terra, non è forse così? Ritrovarsi, poi, a fare le solite mosse”.