Mille porta il suo Risorgimento ai Giochi del Mediterraneo

In occasione della cerimonia di chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 firmata da G2 Eventi-Casta Diva, Mille, cantautrice, musicista e attrice teatrale dall’attitudine a metà strada tra diva e rockstar, ha calcato il palco dello Stadio Erasmo Iacovone per un’esibizione speciale insieme ai Rockin’1000, la più grande rock band al mondo, invitata direttamente dalla formazione a condividere con loro uno dei momenti musicali più iconici della serata. Con una presenza scenica magnetica, perfetta sintesi tra l’eleganza spavalda d’altri tempi e un'energia viscerale e graffiante, Mille ha prestato voce, carisma e attitudine a una potente rilettura di Up Patriots to Arms di Franco Battiato. Un incontro esplosivo tra l'identità artistica profondamente riconoscibile della cantautrice e l'impatto sonoro di centinaia di musicisti riuniti sul medesimo palco. L’esibizione ha arricchito il secondo quadro artistico, dando forma alla visione del Direttore Creativo Francesco Paolo Conticello e del Direttore Artistico Angelo Bonello: un itinerario sonoro nato per celebrare la pluralità musicale del Mediterraneo, concepito come un organismo vivo e in continuo movimento.



Artista eclettica e tra le figure più originali della scena attuale, Mille (Elisa Pucci) ha costruito in poco tempo un percorso solido e sfrontato, unendo una scrittura audace e ironica a un sound contemporaneo proiettato verso il futuro ma con lo sguardo ben piantato nella storia della musica. La performance di Taranto si inserisce in un 2026 ad alta intensità per la cantautrice: inaugurato con il singolo Posologia (estratto dal primo album Risorgimento, accolto con entusiasmo da pubblico e critica) e impreziosito dal featuring con Jack Savoretti in I Hear You Calling (Echi di sirene), l'anno in corso la vede protagonista di un'intensa stagione dal vivo. Dopo il tour nei club dello scorso inverno, prodotto da Ponderosa Music & Art e segnato da numerosi sold out, Mille ha portato la sua musica sui palchi estivi di tutta Italia, con un riscontro altrettanto entusiasta da parte del pubblico. Il tour estivo si avvia ora verso la conclusione con tre ultimi appuntamenti: 10 settembre ad Acquaviva (SI) per il Live Rock Festival, 22 settembre a Pavia per Cultfest e 17 ottobre ad Ascoli Piceno per App Festival.