Casa a prima vista, il matrimonio di Ida Di Filippo con Pietro Albano a SorrentoSpettacolo
L’agente immobiliare di Real Time ha sposato Pietro Albano, infermiere del Niguarda di Milano, con una romantica cerimonia affacciata sul mare della Costiera. Tra gli invitati anche i colleghi Gianluca Torre e Mariana D’Amico, “damigelli d’onore”
Per aiutare gli altri a trovare la casa perfetta è diventata un volto amatissimo della televisione, ma per il suo matrimonio Ida Di Filippo aveva un'unica certezza: celebrare il sì nella sua terra. L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha sposato Pietro Albano, infermiere dell'ospedale Niguarda di Milano, con una cerimonia religiosa nel Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento. Originaria di Siano, nel Salernitano, Ida ha scelto la Costiera come cornice del suo giorno speciale, indossando un raffinato abito in pizzo a sirena con lungo velo, mentre lo sposo ha optato per un classico smoking nero. La loro storia è iniziata dodici anni fa, ben prima della popolarità televisiva, e la proposta era arrivata nel 2025 davanti ai Faraglioni di Capri.
Una festa tra mare e amici
Dopo il rito, i festeggiamenti sono proseguiti con una cena affacciata sul Golfo di Napoli, dove ogni dettaglio richiamava i colori del Mediterraneo. Per gli invitati gli sposi avevano immaginato un preciso dress code ispirato alle tonalità della Costiera, trasformando la giornata in una celebrazione dal gusto mediterraneo. Accanto a Ida non potevano mancare i colleghi e amici Gianluca Torre e Mariana D'Amico, protagonisti con lei di Casa a Prima Vista, ai quali è stato affidato un ruolo speciale durante le nozze. Tra emozione, sorrisi e paesaggi mozzafiato, il matrimonio ha riunito il mondo della televisione e quello più intimo della coppia in una delle località più suggestive della Campania.