Per aiutare gli altri a trovare la casa perfetta è diventata un volto amatissimo della televisione, ma per il suo matrimonio Ida Di Filippo aveva un'unica certezza: celebrare il sì nella sua terra. L'agente immobiliare di Casa a Prima Vista ha sposato Pietro Albano, infermiere dell'ospedale Niguarda di Milano, con una cerimonia religiosa nel Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento. Originaria di Siano, nel Salernitano, Ida ha scelto la Costiera come cornice del suo giorno speciale, indossando un raffinato abito in pizzo a sirena con lungo velo, mentre lo sposo ha optato per un classico smoking nero. La loro storia è iniziata dodici anni fa, ben prima della popolarità televisiva, e la proposta era arrivata nel 2025 davanti ai Faraglioni di Capri.