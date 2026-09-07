il matrimonio della speaker radiofonica Manola Moslehi con Clarissa

il matrimonio della speaker radiofonica Manola Moslehi con la compagna ClarissaSpettacolo
La voce nota della radio italiana ha detto sì alla compagna Clarissa con una cerimonia lontana dai riflettori e resa nota soltanto a giochi fatti. Un matrimonio all'insegna della riservatezza, arricchito da una scelta solidale al posto delle classiche bomboniere
Fedele allo stile che l'ha sempre contraddistinta, Manola Moslehi ha scelto la discrezione anche per il suo giorno più importante. La conduttrice e speaker radiofonica, ex di Amici, ha sposato la compagna Clarissa con una cerimonia riservatissima, postando su Instagram un carosello di foto che non le ritraggono mai in volto.
Le nozze riservate con Clarissa
Il legame tra Manola e Clarissa affonda le radici in un incontro avvenuto molti anni fa: le due si sono conosciute nel 2005, ai tempi dei provini di Amici, esperienza che ha segnato l'inizio del loro percorso. Dopo una lunga storia insieme, custodita a distanza dal clamore mediatico, hanno deciso di suggellare il rapporto con il matrimonio, aprendo così un nuovo capitolo della loro vita.
Coerente con questa impostazione, anche l'organizzazione delle nozze ha privilegiato l'intimità rispetto alla spettacolarizzazione. La conduttrice, che negli anni ha parlato con serenità del proprio orientamento e del valore che attribuisce ai sentimenti, ha preferito vivere l'evento come un momento privato, senza anticipazioni né dettagli condivisi in tempo reale con chi la segue ogni giorno dietro il microfono.
Il gesto solidale e gli ospiti
A rendere speciale la giornata ha contribuito una scelta che va oltre la cornice della festa. Al posto delle tradizionali bomboniere, Manola Moslehi e Clarissa hanno deciso di legare il loro matrimonio a una causa benefica: il pensiero destinato agli invitati era collegato a LeuceVia, realtà no profit attiva nel sostegno ai reparti di oncologia ed ematologia. Un modo per trasformare un momento personale in un'occasione di solidarietà concreta.
Non sono mancati, tra gli invitati, alcuni volti noti. Alla cerimonia era presente Andrea Dianetti, legato alla sposa da un'esperienza televisiva condivisa in passato, così come l'attore Giacomo Ferrara. Proprio da uno degli ospiti sarebbe arrivato un commento affettuoso rivolto alle due spose, a testimonianza del clima caloroso che ha accompagnato l'intera giornata.
Il resto rimane volutamente riservato. Manola Moslehi, apprezzata come una delle voci più riconoscibili della radio e passata di recente anche alla conduzione del PrimaFestival, ha scelto ancora una volta di tenere separata la sfera professionale da quella privata. Le nozze con Clarissa rappresentano così il coronamento di un amore lungo e discreto, raccontato non con annunci ad effetto ma con un gesto capace di lasciare un segno ben oltre la festa.