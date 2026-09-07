il matrimonio della speaker radiofonica Manola Moslehi con Clarissa

La voce nota della radio italiana ha detto sì alla compagna Clarissa con una cerimonia lontana dai riflettori e resa nota soltanto a giochi fatti. Un matrimonio all'insegna della riservatezza, arricchito da una scelta solidale al posto delle classiche bomboniere

Fedele allo stile che l'ha sempre contraddistinta, Manola Moslehi ha scelto la discrezione anche per il suo giorno più importante. La conduttrice e speaker radiofonica, ex di Amici, ha sposato la compagna Clarissa con una cerimonia riservatissima, postando su Instagram un carosello di foto che non le ritraggono mai in volto.

Le nozze riservate con Clarissa

Il legame tra Manola e Clarissa affonda le radici in un incontro avvenuto molti anni fa: le due si sono conosciute nel 2005, ai tempi dei provini di Amici, esperienza che ha segnato l'inizio del loro percorso. Dopo una lunga storia insieme, custodita a distanza dal clamore mediatico, hanno deciso di suggellare il rapporto con il matrimonio, aprendo così un nuovo capitolo della loro vita.

Coerente con questa impostazione, anche l'organizzazione delle nozze ha privilegiato l'intimità rispetto alla spettacolarizzazione. La conduttrice, che negli anni ha parlato con serenità del proprio orientamento e del valore che attribuisce ai sentimenti, ha preferito vivere l'evento come un momento privato, senza anticipazioni né dettagli condivisi in tempo reale con chi la segue ogni giorno dietro il microfono.