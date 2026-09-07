Luciana Littizzetto ambasciatrice a vita della nocciola delle Langhe

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Luciana Littizzetto nominata ambasciatrice a vita della nocciola delle Langhe. VIDEO

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

La comica e scrittrice torinese riceve il titolo dedicato alla Tonda Gentile di Langa. Tra ironia e orgoglio racconta il suo legame con il territorio: “È la prima volta che qualcuno mi affida una responsabilità così”

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Luciana Littizzetto aggiunge un ruolo inedito alla sua lunga carriera: quello di ambasciatrice a vita della Nocciola Tonda Gentile di Langa. L'investitura è avvenuta a Cortemilia durante la cerimonia del Fautor Langae, riconoscimento che celebra le personalità impegnate nella valorizzazione del territorio piemontese. Con il suo stile ironico, l'attrice ha confessato di non essere mai stata scelta nemmeno come rappresentante di classe o testimone di nozze: “E invece la nocciola ha detto: Luciana, tocca a te”. Un incarico che, scherza, considera “il più serio” della sua vita.

un incarico speciale

Littizzetto ha spiegato di essersi innamorata proprio del nome del celebre frutto piemontese. “Tonda e gentile sono due aggettivi meravigliosi e profondamente femminili”, racconta, descrivendo la nocciola come resistente pur avendo un guscio sottile, leggera ma autonoma, capace di cadere dall'albero senza forzature. Per la scrittrice, che ha da poco pubblicato il suo primo romanzo dedicato all'amicizia tra donne e alla menopausa, la gentilezza rappresenta oggi una forma di forza: “In un mondo che si è parecchio imbruttito, la nocciola continua a rotolare con delicatezza”. Un omaggio alle Langhe e a un'eccellenza italiana che Littizzetto promette di raccontare ben oltre il palcoscenico televisivo.

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