Freddie Mercury, 80 anni fa nasceva il leggendario frontman dei Queen

Oggi avrebbe compiuto 80 anni una delle voci più straordinarie della storia della musica. A quasi trentacinque anni dalla sua scomparsa, il mito continua a vivere tra generazioni di fan, concerti celebrativi e un repertorio diventato immortale
Nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 con il nome di Farrokh Bulsara, Freddie Mercury avrebbe compiuto oggi 80 anni. Cresciuto in una famiglia parsi e formatosi tra l'India e il Regno Unito, trasformò la propria identità artistica in un simbolo universale del rock. Nel 1970 fondò i Queen insieme a Brian May e Roger Taylor, ai quali si unì poco dopo John Deacon: nacque così una delle band più influenti di sempre. Con la sua estensione vocale eccezionale, il gusto teatrale e una presenza scenica ineguagliabile, Mercury riscrisse le regole del frontman moderno, regalando al mondo capolavori come Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Under Pressure e The Show Must Go On. La sua esibizione al Live Aid del 1985 resta ancora oggi uno dei momenti più iconici della storia della musica dal vivo.
il mito dei Queen
La morte, avvenuta il 24 novembre 1991 a Londra per le complicazioni legate all'Aids, arrivò appena un giorno dopo la scelta di rendere pubblica la malattia, custodita fino agli ultimi istanti con estrema riservatezza. Da allora Freddie Mercury è diventato molto più di una rockstar: è un'icona culturale capace di attraversare epoche e linguaggi. Il suo lascito continua a essere celebrato in tutto il mondo, dai Freddie Days di Montreux alle nuove generazioni che scoprono i Queen attraverso lo streaming e il cinema. Quest'anno, inoltre, i fan potranno rivivere sul grande schermo lo storico concerto di Budapest del 1986, restaurato in 4K: l'ultima esibizione dei Queen con Freddie Mercury a essere immortalata dalle telecamere, testimonianza definitiva di un artista il cui carisma rimane, ancora oggi, irripetibile.