Freddie Mercury, 80 anni fa nasceva il leggendario frontman dei Queen

Oggi avrebbe compiuto 80 anni una delle voci più straordinarie della storia della musica. A quasi trentacinque anni dalla sua scomparsa, il mito continua a vivere tra generazioni di fan, concerti celebrativi e un repertorio diventato immortale

Nato a Zanzibar il 5 settembre 1946 con il nome di Farrokh Bulsara, Freddie Mercury avrebbe compiuto oggi 80 anni. Cresciuto in una famiglia parsi e formatosi tra l'India e il Regno Unito, trasformò la propria identità artistica in un simbolo universale del rock. Nel 1970 fondò i Queen insieme a Brian May e Roger Taylor, ai quali si unì poco dopo John Deacon: nacque così una delle band più influenti di sempre. Con la sua estensione vocale eccezionale, il gusto teatrale e una presenza scenica ineguagliabile, Mercury riscrisse le regole del frontman moderno, regalando al mondo capolavori come Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Under Pressure e The Show Must Go On. La sua esibizione al Live Aid del 1985 resta ancora oggi uno dei momenti più iconici della storia della musica dal vivo.