Dal 7 all’11 ottobre torna nei cinema italiani Queen Budapest, il film del leggendario concerto del 27 luglio 1986 al Népstadion, restaurato in 4K dalle riprese originali in 35 mm. Fu il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la Cortina di ferro e l’ultima esibizione dei Queen con Freddie Mercury a essere filmata. Online il trailer; dal 30 ottobre arriva anche la colonna sonora Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Quarant’anni dopo, Freddie Mercury torna sul palco di Budapest. E questa volta il 35 mm diventa 4K. Dal 7 all’11 ottobre arriva nei cinema italiani Queen Budapest, distribuito in esclusiva da Nexo Studios, il film concerto che immortala la storica esibizione dei Queen del 27 luglio 1986 al Népstadion della capitale ungherese. Girato durante il The Magic Tour, lo spettacolo rappresentò un momento senza precedenti: fu il primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la Cortina di ferro, in un’Europa ancora divisa e a poco più di tre anni dalla caduta del Muro di Berlino. Fu anche l’ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo con Freddie Mercury a essere filmata professionalmente. Dopo Budapest sarebbero rimasti appena altri cinque concerti prima dell’ultima data del gruppo con Mercury, il 9 agosto 1986 a Knebworth Park, in Inghilterra. Da oggi, mercoledì 26 agosto, è online il trailer di Queen Budapest e sono aperte le prevendite per le proiezioni italiane.

Il trailer di Queen Budapest Il nuovo trailer riporta sul grande schermo l’energia di un concerto entrato nella storia del rock: Freddie Mercury davanti a una platea oceanica, Brian May, Roger Taylor e John Deacon nel pieno della loro potenza scenica e un pubblico per il quale vedere dal vivo una delle più grandi band occidentali aveva anche un inevitabile significato politico e culturale. Il film contiene alcuni dei brani più celebri dei Queen, da We Will Rock You a We Are the Champions, passando per Under Pressure, A Kind of Magic, Crazy Little Thing Called Love, Hammer to Fall, Who Wants to Live Forever e naturalmente Bohemian Rhapsody. Tra i momenti più particolari c’è anche l’arrangiamento acustico di Tavaszi Szél Vizet Áraszt, canto popolare ungherese imparato da Mercury appositamente per il concerto. Online è disponibile anche una nuova clip di Who Wants to Live Forever estratta dal film. Approfondimento Queen, scoperti versi inediti di Bohemian Rhapsody

Il concerto dei Queen oltre la Cortina di ferro Quando i Queen arrivarono a Budapest, nel luglio del 1986, la Guerra fredda non era ancora materia da libri di storia. Il Muro sarebbe caduto soltanto nel novembre del 1989 e organizzare un concerto rock occidentale di quelle dimensioni in un Paese del blocco socialista aveva un peso che andava molto oltre la musica. Gli 80.000 biglietti disponibili andarono esauriti e si stima che altre 45.000 persone ascoltarono il concerto dall’esterno del Népstadion. Alcuni spettatori raggiunsero Budapest anche dall’allora Unione Sovietica e dalla Polonia. Per documentare l’evento vennero impiegati alcuni tra i migliori operatori cinematografici ungheresi, 17 cineprese e circa 40 chilometri di pellicola 35 mm. L’intera operazione ottenne l’approvazione del governo ungherese, un fatto allora senza precedenti per una produzione rock di questa portata in uno Stato comunista. Ma a rendere oggi quelle immagini ancora più preziose è soprattutto ciò che nessuno, quella sera, poteva sapere: il Magic Tour sarebbe stato l’ultimo tour dei Queen con Freddie Mercury.

Queen Budapest restaurato in 4K Per il ritorno al cinema in occasione del 40º anniversario, Queen Budapest è stato restaurato in 4K a partire dal materiale originale girato in 35 mm. Il lavoro è stato realizzato presso la Park Road Post Production di Sir Peter Jackson, in Nuova Zelanda, mentre il suono è stato nuovamente missato a partire dalle registrazioni multitraccia originali per restituire al concerto una dimensione audiovisiva pensata per il grande schermo. Il film arriverà dal 7 ottobre anche nei cinema e nelle sale IMAX internazionali attraverso Trafalgar Releasing, mentre in Italia sarà proposto dal 7 all’11 ottobre da Nexo Studios. La nuova edizione comprende inoltre un’intervista a Brian May e Roger Taylor, che tornano con la memoria a quella notte di Budapest e al significato assunto dal concerto nella storia dei Queen.

Da We Will Rock You a Bohemian Rhapsody Visto oggi, Queen Budapest possiede inevitabilmente una doppia natura. È il documento di una band all’apice della propria forza dal vivo ma, retrospettivamente, anche il fotogramma di un’epoca vicina alla conclusione. Sul palco ci sono ancora tutti: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Attorno a loro, una folla che trasforma canzoni come Radio Ga Ga, We Will Rock You e We Are the Champions in un gigantesco rito collettivo. Alle immagini del concerto si alternano inoltre sequenze realizzate nei giorni trascorsi dal gruppo a Budapest, con i Queen ripresi anche lontano dal palco, nei luoghi della città. Un film concerto che finisce così per raccontare due forme di libertà destinate a incontrarsi per una notte: quella assoluta, teatrale e contagiosa di Freddie Mercury e quella di un pubblico che, dall’altra parte della Cortina di ferro, aveva atteso a lungo di poter cantare quelle canzoni insieme ai loro autori.