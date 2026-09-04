Natalie Imbruglia torna con il nuovo album Algorithm dopo cinque anni

Esce oggi, venerdì 4 settembre, Algorithm, il nuovo album di Natalie Imbruglia. Per la cantautrice australiana-britannica si tratta del settimo lavoro in studio e del primo dai tempi di Firebird, pubblicato nel 2021. Questa volta l'artista ha scelto la strada dell'indipendenza: ha finanziato di tasca propria le registrazioni, fatto uscire il disco con la propria etichetta, la Landgirl Records, e messo la firma su ogni brano sia come autrice sia come co-produttrice.

Un nuovo inizio

Rispetto al passato, il suono cambia pelle: le chitarre lasciano più spazio a sintetizzatori e ritmi elettronici, in un pop levigato che guarda alla pista da ballo e alle atmosfere dance più eleganti. Un cambio di rotta che la cantante ha vissuto con leggerezza e, insieme, con sincerità. "È stato il disco più divertente che abbia mai realizzato", ha raccontato, spiegando però che la lavorazione ha coinciso con un momento difficile: "È capitato nel periodo più complicato che ho vissuto con la mia salute mentale. Ma questa è la bellezza della musica: puoi prendere qualcosa di buio e trasformarlo in luce". Imbruglia, che ha parlato apertamente della propria neurodivergenza, ha descritto la scrittura come uno strumento prezioso per elaborare ciò che stava attraversando.