Madame, la possibile scaletta del concerto a Trento

madame, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento live con la musica di Madame. Il 4 settembre la cantautrice si esibirà sul palco della Trentino Music Arena, questo l’indirizzo: via di S. Vincenzo, 38122, Trento. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone. lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi e le canzoni dell’album Disincanto contenente anche Volevo capire in collaborazione con Marracash. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 luglio al concerto di Legnano:

Ok

Volevo capire

Disincanto

Come stai?

Pensavo a… - Skit

Donna vedi

Quanto forte ti pensavo

Mami Papi

Aranciata

Allucinazioni

Rosso come il fango

Sciccherie

No pressure

Invidiosa

La persona peggiore del mondo

Grazie

Bestia

Se non provo dolore

Voce

Madame - L’anima

Il bene nel male

Marea

M’Ama Non M’Aama

Ok