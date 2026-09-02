Madame, la possibile scaletta del concerto a Trento

La cantautrice concluderà la tournée estiva con i due appuntamenti live in Sicilia: venerdì 11 settembre al Teatro di Verdura di Palermo per il Dream Pop Fest e domenica 13 settembre al Teatro Antico di Taormina per il Festival Taormina Arte
Venerdì 4 settembre Madame sarà in concerto a Trento. Successivamente, l’artista concluderà la tournée estiva con gli appuntamenti in programma in Sicilia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo in scena alla Trentino Music Arena: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
madame, la possibile scaletta del concerto
Nuovo appuntamento live con la musica di Madame. Il 4 settembre la cantautrice si esibirà sul palco della Trentino Music Arena, questo l’indirizzo: via di S. Vincenzo, 38122, Trento. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone. lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Attesi i suoi grandi successi e le canzoni dell’album Disincanto contenente anche Volevo capire in collaborazione con Marracash. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti il 3 luglio al concerto di Legnano:
- Ok
- Volevo capire
- Disincanto
- Come stai?
- Pensavo a… - Skit
- Donna vedi
- Quanto forte ti pensavo
- Mami Papi
- Aranciata
- Allucinazioni
- Rosso come il fango
- Sciccherie
- No pressure
- Invidiosa
- La persona peggiore del mondo
- Grazie
- Bestia
- Se non provo dolore
- Voce
- Madame - L’anima
- Il bene nel male
- Marea
- M’Ama Non M’Aama
- Ok
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Madame concluderà la tournée estiva con i due appuntamenti live in Sicilia: venerdì 11 settembre al Teatro di Verdura di Palermo per il Dream Pop Fest e domenica 13 settembre al Teatro Antico di Taormina per il Festival Taormina Arte. Dopo una pausa di alcune settimane, a fine novembre la cantautrice (FOTO) darà il via al tour nei club dal palco del Vox Club di Nonantola. Previsti concerti in altre sei città: Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 28 novembre, Nonantola - Vox Club
- 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
- 5 dicembre, Roma - Atlantico
- 6 dicembre, Roma - Atlantico
- 11 dicembre, Milano - Fabrique
- 16 dicembre, Torino - Concordia
- 19 dicembre, Bologna - Estragon
- 20 dicembre, Bologna - Estragon
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