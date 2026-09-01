Antonello Venditti, la possibile scaletta del concerto a Matera

Antonello Venditti è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Dopo aver pubblicato l’album Theorius Campus con Francesco De Gregori, nel 1973 l’artista ha lanciato il suo primo disco L’orso bruno. Tra i suoi lavori troviamo Buona domenica, Cuore, In questo mondo di ladri e Che fantastica storia è la vita
Ultimo appuntamento della tournée estiva di Antonello Venditti. Il 2 settembre il cantautore porterà la sua musica sul palco della Cava del Sole di Matera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
antonello venditti in concerto, la possibile scaletta
Dopo lo spettacolo al Foro Boario di Ostuni, mercoledì 2 settembre Antonello Venditti sarà in concerto alla Cava del Sole di Matera. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, l’atteso appuntamento avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 15 luglio al concerto di Bibione:
- Bomba o non bomba
- Sotto il segno dei pesci
- Sara
- Giulia
- Peppino
- Piero e Cinzia
- Giulio Cesare
- Notte prima degli esami
- Ci vorrebbe un amico
- Roma capoccia
- Dimmelo tu cos’è
- Che fantastica storia è la vita
- Dalla pelle al cuore
- Unica
- Che tesoro che sei
- Amici mai
- Alta marea
- In questo mondo di ladri
- Ricordati di me
- Grazie Roma
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Antonello Venditti è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Dopo aver pubblicato l’album Theorius Campus con Francesco De Gregori, nel 1973 l’artista ha lanciato il suo primo disco L’orso bruno. Tra i suoi lavori troviamo Buona domenica, Cuore, In questo mondo di ladri e Che fantastica storia è la vita. Per quanto riguarda i brani, citiamo Grazie Roma, Notte prima degli esami e Ricordati di me. Nel 2025 Antonello Venditti (FOTO) ha ricevuto il Premio alla Carriera al Festival di Sanremo. Inoltre, nel corso degli anni il cantautore, nato l'8 marzo 1949, è stato protagonista di numerose tournée.
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