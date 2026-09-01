Antonello Venditti, la possibile scaletta del concerto a Matera

Antonello Venditti è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Dopo aver pubblicato l’album Theorius Campus con Francesco De Gregori, nel 1973 l’artista ha lanciato il suo primo disco L’orso bruno. Tra i suoi lavori troviamo Buona domenica, Cuore, In questo mondo di ladri e Che fantastica storia è la vita

Dopo lo spettacolo al Foro Boario di Ostuni, mercoledì 2 settembre Antonello Venditti sarà in concerto alla Cava del Sole di Matera. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , l’atteso appuntamento avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte il 15 luglio al concerto di Bibione:

Antonello Venditti è tra i cantautori più amati della scena discografica italiana. Dopo aver pubblicato l’album Theorius Campus con Francesco De Gregori, nel 1973 l’artista ha lanciato il suo primo disco L’orso bruno. Tra i suoi lavori troviamo Buona domenica, Cuore, In questo mondo di ladri e Che fantastica storia è la vita. Per quanto riguarda i brani, citiamo Grazie Roma, Notte prima degli esami e Ricordati di me. Nel 2025 Antonello Venditti (FOTO) ha ricevuto il Premio alla Carriera al Festival di Sanremo. Inoltre, nel corso degli anni il cantautore, nato l'8 marzo 1949, è stato protagonista di numerose tournée.