Esce in CD e vinile "Daje!", il nuovo album dal vivo del cantaautore romano che raccoglie i brani registrati durante gli ultimi due anni di concerti dedicati ai 40 anni di "Notte prima degli esami". L'artista ha inoltre annunciato la partenza, il prossimo 7 luglio da Bard, del suo nuovo tour estivo "Daje! Live Summer 2026", che toccherà diverse location all'aperto in Italia e in Svizzera con una serie di live più intimi e particolari

Esce in formato fisico il nuovo progetto discografico dal vivo di Antonello Venditti, intitolato "Daje!". La pubblicazione coincide con i giorni in cui oltre 500.000 studenti italiani sono impegnati con le prove dell'esame di maturità, un rito generazionale legato storicamente al suo celebre brano "Notte prima degli esami". L'album è disponibile in tre versioni fisiche: CD digisleeve, doppio vinile black da 180 grammi e un doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata.

I dettagli del nuovo album live Il disco, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, raccoglie i più grandi successi del repertorio di Venditti registrati dal vivo nel corso dei tour "Cuore - Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary" e "Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition". I due passati tour hanno registrato oltre 300.000 spettatori in più di 60 date in tutta Italia. All'interno della tracklist sono presenti brani iconici come "Grazie Roma", "Ricordati di Me", "Unica" e la stessa "Notte prima degli esami".

Il tour estivo e i musicisti sul palco Dal 7 luglio prenderà il via anche la nuova tournée "Daje! Live Summer 2026", prodotta e organizzata da Friends&Partners, che si svilupperà in una decina di location all'aperto. Sul palco, insieme al cantautore romano, salirà una formazione composta da Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e organo Hammond, e Roberta Palmigiani al violino. I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Il calendario delle prime date Di seguito l'elenco dei primi appuntamenti confermati per il tour estivo: 07 luglio 2026 - BARD (Aosta) - Piazza d'Armi (Estate al Forte)

10 luglio 2026 - LUGANO (Svizzera) - Piazza Riforma (Estival Jazz)

15 luglio 2026 - BIBIONE (Venezia) - Piazzale Zenith (Suoni di Mare)

24 luglio 2026 - CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Trapani) - Area Porto Nuovo (Castellammare Art Music Week)

17 agosto 2026 - TERMOLI (Campobasso) - Arena del Mare

21 agosto 2026 - CASTIGLIONCELLO (Livorno) - Castello Pasquini (Castiglioncello Festival)

30 agosto 2026 - OSTUNI (Brindisi) - Arena Bianca - Foro Boario

02 settembre 2026 - MATERA - Cava Del Sole