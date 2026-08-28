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Take That e Tokyo Hotel tra gli ospiti al Roma Summer Fest 2027

Musica
©IPA/Fotogramma

Mentre la stagione estiva è ancora in corso, la Fondazione Musica per Roma annuncia i primi nomi dei grandi ospiti della prossima stagione, i Take That e Tokyo Hotel saranno al Roma Summer Fest 2027

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Take That e Tokyo Hotel al Roma Summer Fest 2027. Mentre la stagione estiva è ancora in corso, la Fondazione Musica per Roma annuncia i primi nomi dei grandi ospiti della prossima stagione, una edizione speciale nell' anno in cui sarà celebrato il venticinquennale dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

I Take That e i Tokio Hotel al Roma Summer Fest 2027

La partecipazione dei due grandi gruppi molto amati dal pubblico conferma la volontà degli organizzatori ''di costruire una programmazione estiva capace di intercettare pubblici diversi e portare sul palco dell'Auditorium alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale internazionale''. I Take That, tra i gruppi pop britannici più celebri e longevi e con milioni di dischi venduti, sono attesi nella cavea il 19 luglio 2027. I Tokio Hotel, gruppo tedesco che ha segnato il pop-rock internazionale degli ultimi vent'anni, si esibiranno il 14 luglio 2027. ''Il cartellone della prossima stagione estiva della Fondazione Musica per Roma - dice una nota - si arricchirà nelle prossime settimane di nuovi appuntamenti e nuovi protagonisti, per festeggiare 25 anni di musica, cultura e grandi eventi.

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