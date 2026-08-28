Dal 4 al 6 settembre 2026 il Centro Comboni di Brescia ospita la settima edizione della kermesse dedicata all’afrodiscendenza e all’incontro tra culture. Tre giorni di musica, cinema, arte, moda, cibo e artigianato mettono al centro le comunità afrodiscendenti e afroeuropee, con concerti, DJ set, un fashion show e un market Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Brescia torna a essere teatro di un appuntamento dedicato alla musica e alle culture afroitaliane. Dal 4 al 6 settembre 2026, il Centro Comboni di Brescia accoglie la settima edizione di Afrobrix, definito il primo festival italiano dedicato all’afrodiscendenza. La manifestazione propone tre giornate nelle quali musica, cultura, arte, moda e cinema diventano strumenti per raccontare le realtà afrodiscendenti e afroeuropee e il contesto socioculturale nel quale vivono. Il festival nasce con un duplice obiettivo: valorizzare la multiculturalità come espressione di una pluralità di appartenenze culturali e identitarie e favorire l’inclusione e l’interazione tra le comunità di seconda generazione e la cittadinanza bresciana. Al centro dell’edizione 2026 c’è quindi l’idea dell’afrodiscendenza come componente eterogenea, multiforme e complessa della società, capace di contribuire alla trasformazione della cultura, dell’arte e della società.

La visione di Fabrizio Colombo Il direttore artistico Fabrizio Colombo presenta questa edizione come una manifestazione dal forte significato civile. "Quest’anno Afrobrix è più che mai una dichiarazione politica, nel senso più alto della parola: parlare di polis significa parlare di come scegliamo di stare insieme. E noi scegliamo una città dove le radici africane non sono un problema da gestire, ma una ricchezza e un dono reciproco di umanità. La terra che abitiamo è di tutti quelli che la abitano. Ci sono regole da rispettare, certo, ma senza pregiudizi. Esiste anche la possibilità concreta di vivere in armonia, sapendoci una sola umanità: un’Italia senza confini e senza razze, che non ha nessuno da rimandare indietro. Per questo celebriamo l’afrodiscendenza per quello che già è: parte viva della cultura italiana, dall’arte alla musica, dallo sport al cinema. Un’Italia nuova sta crescendo". La rassegna si propone così come uno spazio di incontro e socialità, nel quale trascorrere del tempo insieme attraverso il cinema, la musica e le altre forme artistiche presenti nel programma. Approfondimento Afrobrix 2025, il festival del cinema afrodiscendente a Brescia

Il venerdì: da Lelis Sylel a Djelyba Système La prima serata sarà aperta da Lelis Sylel, artista romano di origini nigeriane. La sua musica si caratterizza per una scrittura soprattutto sentimentale, accompagnata da un timbro delicato e riconoscibile. Le sue canzoni cercano un rapporto diretto con il pubblico attraverso una semplicità essenziale e una componente malinconica, con l’obiettivo di trasmettere emozioni genuine. Sul palco arriverà poi Amaro, rapper bresciano originario della Costa d’Avorio. Per l’artista il rap rappresenta soprattutto una forma di espressione personale: nelle sue rime trovano spazio le esperienze vissute e una visione profondamente individuale della realtà. La serata proseguirà con One Sound, formazione nata all’interno della comunità ghanese di Brescia. Il gruppo mescola gospel, reggae, jazz e highlife, unendo queste sonorità alla propria dimensione spirituale. I brani vengono interpretati in diverse lingue, soprattutto inglese, italiano e twi, e attraverso le armonie vocali raccontano temi come speranza, amore e fede. A chiudere sarà Djelyba Système, band burkinabè guidata dal cantante Dris Djely. L’artista si colloca nella tradizione dei griot, depositari della cultura orale africana e custodi di un patrimonio ancestrale attraverso il quale, per secoli, sono state tramandate memoria e genealogie di numerose famiglie africane. Approfondimento Afrobix Festival, tre giorni di musica e incontri: il programma