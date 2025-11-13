Afrobrix 2025, il festival del cinema afrodiscendente a Brescia

Dal 14 al 16 novembre 2025 torna a Brescia l’Afrobrix Film Festival, sesta edizione del primo festival italiano dedicato all’afrodiscendenza. Un programma ricchissimo tra cinema, arte, musica, talk e performance, con anteprime, ospiti internazionali e un concorso di cortometraggi afro-europei. Tre giorni per raccontare identità, nuove visioni e la vitalità culturale delle comunità afrodiscendenti contemporanee

Afrobrix Film Festival 2025: cinema, arte e nuove visioni afrodiscendenti tornano a Brescia

Dal 14 al 16 novembre 2025 Brescia accoglie la VI edizione di Afrobrix Film Festival, il primo festival italiano dedicato all’afrodiscendenza e alle culture afroeuropee. Un appuntamento sempre più centrale nel panorama culturale nazionale, capace di intrecciare cinema, arte, musica e parola per raccontare la contemporaneità afrodiscendente con profondità, rigore e creatività.

Nato come spazio di dialogo e resistenza culturale, Afrobrix continua a essere — come ricorda il direttore artistico Fabrizio Colombo — un punto di incontro essenziale per le comunità africane del territorio, le seconde e terze generazioni e la cittadinanza bresciana. “Con la cultura e l’arte – sottolinea Colombo – Afrobrix rinnova la sua battaglia contro narrazioni escludenti, xenofobe e razziste, restituendo dignità e visibilità a identità troppo spesso ignorate”.

Un messaggio che trova pieno eco anche nelle parole di Aziz Sawadogo, organizzatore dei talk del festival, che invita a non trasformare la celebrazione dell’afrodiscendenza in una semplice “decorazione culturale”, ma a preservarne la natura conflittuale e generativa: Afrobrix non mostra la diversità, la interroga. E la rende motore di cambiamento.