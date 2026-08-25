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Tyler, The Creator in concerto a Milano, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei rapper più acclamati a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Igor, Call Me If You Get Lost e Chromakopia. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sugar On My Tongue e Best Interest

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Martedì 25 agosto Tyler, the Creator sarà in concerto a Fiera Milano Live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dell’artista statunitense: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

tyler, the creator in concerto a milano

Il 25 agosto Fiera Milano Live, in programma all’area Cargo 1 del quartiere espositivo di Fiera Milano, ospiterà il concerto di Tyler, the Creator. Opening act il duo Partyof2 e FreshMula. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale dell’evento, questa la scaletta della giornata:

  • 18.00 / 21.30 - Apertura biglietteria e cassa accrediti
  • 18.00 - Apertura cancelli Vip pack
  • 18.15 - Apertura cancelli Posto unico / Pit
  • 19.00 - Freshmula
  • 19.55 - Partyof2
  • 21.30 - Inizio show - Tyler, the Creator
  • 23.00 - Fine show

 

Al momento Tyler, the Creator non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 23 agosto in Belgio:

  • Big Poe
  • St. Chroma
  • Rah Tah Tah
  • Noid
  • Darling, I
  • Sugar on my Tongue
  • Sag Harbor
  • Sticky
  • Tell Me What It Is
  • Who Dat Boy
  • Are we still friends?
  • Best Interest
  • She
  • WUSYANAME
  • Tomorrow
  • Tweakin’
  • EARFQUAKE
  • Like Him
  • NEW MAGIC WAND
  • See You Again

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Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei rapper più acclamati a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Igor, Call Me If You Get Lost e Chromakopia. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sugar On My Tongue e Best Interest. Spazio anche alle collaborazioni: da See You Again con Kali Uchis a Like Him con Lola Young. Inoltre, Tyler, the Creator vanta ben tre vittorie ai Grammy Awards: Best Album Cover nel 2026 e Best Rap Album nel 2020 e nel 2022.

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