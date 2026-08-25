Tyler, The Creator in concerto a Milano, la possibile scaletta

Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei rapper più acclamati a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Igor, Call Me If You Get Lost e Chromakopia. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sugar On My Tongue e Best Interest

Al momento Tyler, the Creator non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 23 agosto in Belgio:

Il 25 agosto Fiera Milano Live, in programma all’area Cargo 1 del quartiere espositivo di Fiera Milano, ospiterà il concerto di Tyler, the Creator. Opening act il duo Partyof2 e FreshMula . Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale dell’evento , questa la scaletta della giornata:

Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei rapper più acclamati a livello internazionale. Tra i suoi album ricordiamo Igor, Call Me If You Get Lost e Chromakopia. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sugar On My Tongue e Best Interest. Spazio anche alle collaborazioni: da See You Again con Kali Uchis a Like Him con Lola Young. Inoltre, Tyler, the Creator vanta ben tre vittorie ai Grammy Awards: Best Album Cover nel 2026 e Best Rap Album nel 2020 e nel 2022.