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Noemi, la possibile scaletta del concerto a Marina di Pietrasanta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo show a Marina di Pietrasanta, venerdì 28 agosto Noemi sarà in concerto a Riccione. In seguito, l’artista porterà la sua musica al Parco della Repubblica di Sirolo. A fine anno la cantante sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

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Giovedì 27 agosto Noemi porterà la sua musica al pubblico di Marina di Pietrasanta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dell'artista (FOTO): dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

noemi, la possibile scaletta del concerto

 

Nuovo appuntamento live con la tournée estiva di Noemi. Dopo una pausa di alcune settimane per la caduta dal palco, l’artista ha finalmente ripreso il tour. Il 27 agosto la voce di Sono solo parole sarà in concerto al Teatro La Versiliana, questo l’indirizzo: viale Enrico Morin 16, 55045, Marina di Pietrasanta, Lucca. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:

  • Se t’innamori muori
  • Luna bugiarda
  • Senza lacrime
  • La fine
  • Per tutta la vita
  • Briciole
  • Piece of My Heart
  • Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit
  • Ti amo non lo so dire
  • Non ho bisogno di te
  • Non sono io
  • Nostalgia
  • Centomila notti
  • Bagnati dal sole
  • Generale
  • Guardare giù
  • Bianca
  • Oh ma
  • Makumba
  • L’amore si odia
  • Glicine
  • Sono solo parole
  • Vuoto a perdere
  • Se t’innamori muori

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Dopo lo show a Marina di Pietrasanta, venerdì 28 agosto Noemi sarà in concerto a Riccione. In seguito, l’artista porterà la sua musica al Parco della Repubblica di Sirolo. A fine anno la cantante sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ecco tutti i prossimi concerti in programma:

  • 28 agosto – RICCIONE - RICCIONE MUSIC CITY - PIAZZALE ROMA
  • 29 agosto - SIROLO (AN) - PARCO DELLA REPUBBLICA
  • 30 agosto – VICENZA - VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI 
  • 04 settembre - SCAFATI (SA) - NOTTE BIANCA SCAFATI - CAVALCAVIA LONGOBARDI 
    08 settembre – SIDERNO (RC) - PIAZZA PORTOSALVO 
  • 09 settembre – ZAFFERANA ETNEA (CT) - ETNA IN SCENA - ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO
  • 13 settembre – ZAPPONETA (FG) - BLU FESTIVAL - PIAZZA ALDO MORO
  • 14 dicembre - MILANO - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
  • 22 dicembre - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

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