Noemi, la possibile scaletta del concerto a Marina di Pietrasanta

Dopo lo show a Marina di Pietrasanta, venerdì 28 agosto Noemi sarà in concerto a Riccione. In seguito, l’artista porterà la sua musica al Parco della Repubblica di Sirolo. A fine anno la cantante sarà protagonista di due appuntamenti speciali: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

noemi, la possibile scaletta del concerto

Nuovo appuntamento live con la tournée estiva di Noemi. Dopo una pausa di alcune settimane per la caduta dal palco, l’artista ha finalmente ripreso il tour. Il 27 agosto la voce di Sono solo parole sarà in concerto al Teatro La Versiliana, questo l’indirizzo: viale Enrico Morin 16, 55045, Marina di Pietrasanta, Lucca. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 17 novembre al concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:

Se t’innamori muori

Luna bugiarda

Senza lacrime

La fine

Per tutta la vita

Briciole

Piece of My Heart

Tutto l’oro del mondo / L’attrazione / L’amore eternit

Ti amo non lo so dire

Non ho bisogno di te

Non sono io

Nostalgia

Centomila notti

Bagnati dal sole

Generale

Guardare giù

Bianca

Oh ma

Makumba

L’amore si odia

Glicine

Sono solo parole

Vuoto a perdere

Se t’innamori muori