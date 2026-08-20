Eurovision Song Contest Asia 2026, la Mongolia si aggiunge alla gara

Nelle scorse ore la pagina Instagram dell'Eurovision Song Contest ha annunciato la presenza della Mongolia. In gara anche Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Laos, Malesia, Nepal, Filippine, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam

La Mongolia sarà tra le nazioni partecipanti alla prima storica edizione dell’Eurovision Song Contest Asia. Bangkok ospiterà l’attesa Grand Final in programma il 14 novembre. Martin Green, Direttore dell’ Eurovision Song Contest , ha dichiarato: "Si tratta di far evolvere l'Eurovision insieme all'Asia costruendo qualcosa che rifletta le voci, le identità e le ambizioni della regione".

eurovision song contest asia, le nazioni partecipanti

Cresce la curiosità per la prima edizione dell’Eurovision Song Contest Asia. Bangkok avrà il compito di ospitare l’evento in programma sabato 14 novembre. Nelle scorse ore la pagina Instagram dello show ha annunciato la presenza della Mongolia. In gara anche Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Laos, Malesia, Nepal, Filippine, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam.

Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: "In occasione del 70esimo anniversario dell'Eurovision Song Contest, è particolarmente significativo aprire questo nuovo capitolo con l'Asia, una regione ricca di cultura, creatività e talento. Si tratta di far evolvere l'Eurovision insieme all'Asia, costruendo qualcosa che rifletta le voci, le identità e le ambizioni della regione, rimanendo fedeli a ciò che ha sempre reso speciale il Contest”.

Infine, Martin Green ha concluso: “L’Eurovision Song Contest Asia sarà plasmato dagli artisti, dalle emittenti e dal pubblico che lo faranno proprio, continuando il nostro percorso condiviso all'insegna dello slogan ‘United by Music’”. Al momento soltanto due nazioni hanno già scelto il proprio rappresentante: Nyendra con Lhayi Semo per il Buthan e Aina Abdul per la Malesia.