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Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto a Brescia, sabato 22 agosto i Subsonica porteranno la loro musica a San Mauro Pascoli. Nel corso degli anni il gruppo ha regalato grandi successi al pubblico, tra gli album ricordiamo Microchip emozionale, Terrestre e Terre Rare, quest’ultimo uscito nel marzo del 2026

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Nuovo appuntamento live con i Subsonica. Giovedì 20 agosto il gruppo sarà a Brescia per la Festa di Radio Onda D’Urto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

subsonica, la possibile scaletta

 

Dopo aver fatto tappa a Cabras per il Dromos Festival, il 20 agosto la formazione, guidata dalla voce di Samuel (FOTO), salirà sul palco della Festa di Radio Onda D’Urto di Brescia. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’album Terre Rare uscito nel marzo di quest’anno. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 15 giugno al concerto di Collegno:

  • Istantanee
  • Onde quadre
  • Radioestensioni
  • Liberi tutti
  • Depre
  • Aurora sogna
  • Radio Mogadiscio
  • Nuova ossessione
  • Il centro della fiamma
  • Lasciati
  • Il Tempo in Me
  • Nuvole rapide
  • Straniero
  • Ghibli
  • Grida
  • Veleno
  • Il cielo su Torino
  • Discolabirinto
  • Up Patriots to Arms
  • Transumanesimo
  • Il diluvio
  • Re senza trono
  • Tutti i miei sbagli
  • Strade
  • Preso blu

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Dopo il concerto in programma a Brescia, sabato 22 agosto i Subsonica porteranno la loro musica al pubblico di San Mauro Pascoli. Il 4 settembre la formazione chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena a Reggio Emilia. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live del gruppo:

  • 22.08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival
  • 23.08 ROMANO D’EZZELINO (VI), AMA Music Festival
  • 04.09 REGGIO EMILIA, La Festa - Iren Green Park

 

Nel corso degli anni i Subsonica hanno regalato grandi successi al pubblico, tra gli album ricordiamo Microchip emozionale, Terrestre e Una nave in una foresta. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tutti i miei sbagli, Nuova ossessione, La glaciazione, Istrice e Di domenica.

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