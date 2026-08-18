Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Dopo il concerto a Brescia, sabato 22 agosto i Subsonica porteranno la loro musica a San Mauro Pascoli. Nel corso degli anni il gruppo ha regalato grandi successi al pubblico, tra gli album ricordiamo Microchip emozionale, Terrestre e Terre Rare, quest’ultimo uscito nel marzo del 2026

subsonica, la possibile scaletta

Dopo aver fatto tappa a Cabras per il Dromos Festival, il 20 agosto la formazione, guidata dalla voce di Samuel (FOTO), salirà sul palco della Festa di Radio Onda D’Urto di Brescia. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’album Terre Rare uscito nel marzo di quest’anno. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 15 giugno al concerto di Collegno:

Istantanee

Onde quadre

Radioestensioni

Liberi tutti

Depre

Aurora sogna

Radio Mogadiscio

Nuova ossessione

Il centro della fiamma

Lasciati

Il Tempo in Me

Nuvole rapide

Straniero

Ghibli

Grida

Veleno

Il cielo su Torino

Discolabirinto

Up Patriots to Arms

Transumanesimo

Il diluvio

Re senza trono

Tutti i miei sbagli

Strade

Preso blu