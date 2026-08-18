Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Brescia

Dopo il concerto a Brescia, sabato 22 agosto i Subsonica porteranno la loro musica a San Mauro Pascoli. Nel corso degli anni il gruppo ha regalato grandi successi al pubblico, tra gli album ricordiamo Microchip emozionale, Terrestre e Terre Rare, quest’ultimo uscito nel marzo del 2026
Nuovo appuntamento live con i Subsonica. Giovedì 20 agosto il gruppo sarà a Brescia per la Festa di Radio Onda D’Urto. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
subsonica, la possibile scaletta
Dopo aver fatto tappa a Cabras per il Dromos Festival, il 20 agosto la formazione, guidata dalla voce di Samuel (FOTO), salirà sul palco della Festa di Radio Onda D’Urto di Brescia. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’album Terre Rare uscito nel marzo di quest’anno. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 15 giugno al concerto di Collegno:
- Istantanee
- Onde quadre
- Radioestensioni
- Liberi tutti
- Depre
- Aurora sogna
- Radio Mogadiscio
- Nuova ossessione
- Il centro della fiamma
- Lasciati
- Il Tempo in Me
- Nuvole rapide
- Straniero
- Ghibli
- Grida
- Veleno
- Il cielo su Torino
- Discolabirinto
- Up Patriots to Arms
- Transumanesimo
- Il diluvio
- Re senza trono
- Tutti i miei sbagli
- Strade
- Preso blu
Approfondimento
Subsonica, testo e significato del singolo Grida che esce oggi
Dopo il concerto in programma a Brescia, sabato 22 agosto i Subsonica porteranno la loro musica al pubblico di San Mauro Pascoli. Il 4 settembre la formazione chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena a Reggio Emilia. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei prossimi appuntamenti live del gruppo:
- 22.08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival
- 23.08 ROMANO D’EZZELINO (VI), AMA Music Festival
- 04.09 REGGIO EMILIA, La Festa - Iren Green Park
Nel corso degli anni i Subsonica hanno regalato grandi successi al pubblico, tra gli album ricordiamo Microchip emozionale, Terrestre e Una nave in una foresta. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tutti i miei sbagli, Nuova ossessione, La glaciazione, Istrice e Di domenica.
Approfondimento
Subsonica, Terre Rare: "Musica va oltre comunicazione, è connessione"
©Getty
Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026
Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno