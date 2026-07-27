Polifonic 2026, nella masseria si evolve la cultura del clubbing

Dalla techno all'ambient, passando per house e live elettronici, il Polifonic 2026 ha riunito in Puglia, dal 22 al 26 luglio, alcuni dei principali protagonisti della scena internazionale. Oltre 70 artisti e tre venue per un festival in cui la club culture incontra gli ulivi e la terra rossa della Valle d'Itria

Da movimento nato in spazi chiusi marginali negli anni, come strumento di liberazione identitaria, passando per l’esplosione globale nei grandi locali europei degli anni Ottanta e Novanta, la cultura dei club continua a evolvere e il rituale notturno di musica elettronica estende le sue radici verso spazi sempre più ampi.

Il Polifonic è stato un esempio di questa stagione della cultura dei club: tra terra rossa e cassa dritta, spettacoli a LED e cielo terso della masseria, ulivi centenari e danze notturne, in Puglia, il festival di musica elettronica è tornato per la sua ottava edizione. Per cinque serate, dal tramonto all'alba, in tre venue (Cala Maka, Masseria Capece e Le Palme Beach), si sono avvicendati oltre 70 artisti internazionali dando vita a un'esperienza immersiva costruita tra live, dj set e installazioni.

L'esperienza collettiva si è legata alle tradizioni del territorio, integrando alla perfezione l'estetica industrial al paesaggio rurale della Valle d’Itria.

“Le due realtà si intersecano e amplificano a vicenda, in un’idea di clubbing esteso in uno spazio di 18 ettari come quello della Masseria Capece, risalente al Quattrocento”, racconta Marco Sala, organizzatore insieme a Michele Girone del festival musicale. “Credo che si stia riscrivendo l’idea di clubbing che ci portiamo dagli anni Novanta. Oggi le persone hanno voglia di un tipo di esperienza che non sia solo notturna tra quattro mura. I giovani cercano un’esperienza trasversale, che abbracci il cibo, lo stile di vita e le esperienze che si possono fare sul territorio”.