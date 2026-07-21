Tomorrowland 2026, tutto sul secondo weekend del festival

Negli anni Tomorrowland ha attirato grande attenzione anche per lo straordinario palco. Il tema di quest'anno è Consciencia, il sito del festival ha spiegato: “Consciencia svela una dimensione misteriosa dove sei emozioni primordiali costituiscono le fondamenta dell'esistenza: Meraviglia, Amore, Rabbia, Gioia, Desiderio e Tristezza. In questo mondo, queste emozioni prendono forma in sei fazioni distinte, ognuna definita dal proprio linguaggio visivo, dai propri rituali e dal proprio universo simbolico. Insieme, creano un regno che appare al contempo ultraterreno e profondamente umano, un luogo dove le emozioni diventano paesaggi e l'immaginazione prende forma”.

Immagine tratta dal profilo Instagram @tomorrowland