Tomorrowland 2026, tutto sul secondo weekend del festival

Tomorrowland 2026, tutto sul secondo weekend del festivalMusica
Introduzione
Dopo il primo spettacolare weekend, l’edizione 2026 del festival ripartirà venerdì 24 luglio per tre giornate all’insegna della musica e dello spettacolo. Tra i DJ più attesi troviamo sicuramente Alok, Hardwell, Nicky Romero, Steve Angello, Alesso, Armin van Buuren, Calvin Harris e Martin Garrix
Quello che devi sapere
Tomorrowland, il festival
Nel corso degli anni Tomorrowland si è affermato come uno dei festival musicali più popolari, amati e attesi a livello mondiale. Al centro una line up con alcuni DJ di caratura internazionale e un Main Stage davvero spettacolare.
Tomorrowland 2026, quando
Dopo il primo incredibile weekend, l’edizione 2026 di Tomorrowland riaprirà le porte venerdì 24 fino a domenica 26 luglio. Attese decine di migliaia di spettatori. Le tre giornate di musica e spettacolo si svolgeranno in Belgio, più precisamente nella città di Boom.
Tomorrowland 2026, i biglietti
Per quanto riguarda i biglietti, il sito ufficiale del festival ha annunciato il sold out per l’edizione 2026 scrivendo: “L’amore è andato ben oltre la capienza dell’Holy Grounds, ed è difficile sapere che non potremo accogliere tutti coloro che sognavano di essere lì”. In totale previste oltre 400.000 persone provenienti da più di duecento nazioni. Al momento nessuna notizia ufficiale sulle date del 2027.
Tomorrowland 2026, il palco
Negli anni Tomorrowland ha attirato grande attenzione anche per lo straordinario palco. Il tema di quest'anno è Consciencia, il sito del festival ha spiegato: “Consciencia svela una dimensione misteriosa dove sei emozioni primordiali costituiscono le fondamenta dell'esistenza: Meraviglia, Amore, Rabbia, Gioia, Desiderio e Tristezza. In questo mondo, queste emozioni prendono forma in sei fazioni distinte, ognuna definita dal proprio linguaggio visivo, dai propri rituali e dal proprio universo simbolico. Insieme, creano un regno che appare al contempo ultraterreno e profondamente umano, un luogo dove le emozioni diventano paesaggi e l'immaginazione prende forma”.
Tomorrowland, la line up del secondo weekend
Il primo weekend dell’edizione 2026, svoltosi dal 17 al 19 luglio, ha conquistato il pubblico con musica e spettacolo. Dopo le prime tre giornate, raccontate dal profilo Instagram di Tomorrowland che conta oltre dieci milioni di follower, il festival riaprirà le porte proponendo una line up incredibile.
Venerdì 24 luglio
Dopo la giornata di giovedì 23 luglio, il secondo weekend entrerà nel vivo venerdì 24. Tra gli artisti più attesi troviamo Alok, Hardwell, Nicky Romero e Steve Angello. Citiamo anche James Hype, Bebe Rexha e Alesso.
Sabato 25 luglio
Continuiamo con la giornata di sabato 25 luglio, sul Main Satge anche Armin van Buuren, Calvin Harris e Dimitri Vegas. Sebastian Ingrosso, Sonny Fodera e John Summit tra gli artisti attesi.
Domenica 26 luglio
Terminiamo con Martin Garrix, Steve Aoki e Paris Hilton. Il programma con la line up completa è disponibile sul sito di Tomorrowland.
Tomorrowland, i prossimi appuntamenti
Dopo gli show in Belgio, il festival si snoderà in altri due appuntamenti: Tomorowland Thailand in programma dall’11 al 13 dicembre 2026 e Tomorrowland Brasil in scena dal 30 aprile al 2 maggio del prossimo anno.
Tomorrowland, quanto è nato
Tomorowland ha fatto il suo debutto nel 2005 con un’edizione da 9000 partecipanti. Negli anni successivi il festival ha attirato sempre più visitatori fino a diventare l’appuntamento musicale che conosciamo oggi.