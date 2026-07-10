Vecchia e Nuova Scuola genovese: i dimenticati e il futuro

Da alcuni anni la Liguria è tornata capitale della musica. Ci sono stati Fabrizio De André e Gino Paoli oggi condividiamo pensieri in musica con Olly, Alfa e Bresh. Ma ci sono artisti che non hanno vista riconosciuta la loro storia e poi ci sono i nuovi innesti. Un viaggio sonoro dagli anni Sessanta a oggi
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